استاندار گیلان گفت: زنان گیلانی در نهضت جنگل و دیگر تحولات تاریخی نقش‌آفرینی مؤثری داشتند که باید به‌درستی ثبت و روایت شود.

نخستین همایش ملی نقش زنان در انقلاب مشروطه و جنبش جنگل در تالار حکمت دانشگاه گیلان نخستین همایش ملی نقش زنان در انقلاب مشروطه و جنبش جنگل در تالار حکمت دانشگاه گیلان نخستین همایش ملی نقش زنان در انقلاب مشروطه و جنبش جنگل در تالار حکمت دانشگاه گیلان نخستین همایش ملی نقش زنان در انقلاب مشروطه و جنبش جنگل در تالار حکمت دانشگاه گیلان نخستین همایش ملی نقش زنان در انقلاب مشروطه و جنبش جنگل در تالار حکمت دانشگاه گیلان نخستین همایش ملی نقش زنان در انقلاب مشروطه و جنبش جنگل در تالار حکمت دانشگاه گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار امروز در مراسم افتتاحیه نخستین همایش ملی نقش زنان در انقلاب مشروطه و جنبش جنگل در تالار حکمت دانشگاه گیلان، با اشاره به نقش زنان در نهضت جنگل، گفت: بانوان گیلانی علاوه بر پشتیبانی و تدارکات، در انتقال اطلاعات، امدادرسانی و حتی مبارزه مسلحانه مشارکت داشتند.

هادی حق شناس با اشاره به نقش بانوانی همچون هیبت‌خانم و کربلایی‌خانم در نهضت جنگل، گفت: برخی محل‌های گردهمایی نیرو‌های میرزا کوچک‌خان به فضایی برای آموزش و یادگیری تبدیل شده بود.

وی با اشاره به ماندگاری نهضت جنگل در شرایط دشوار سیاسی آن دوران، گفت: انتشار روزنامه جنگل و طرح دیدگاه‌ها و اندیشه‌ها از ویژگی‌های این نهضت بود و نشان می‌دهد فعالیت میرزا کوچک‌خان تنها به اقدامات نظامی محدود نمی‌شد.

استاتدار گیلان با تأکید بر اهمیت ثبت و نگارش تاریخ، افزود: روایت درست رویداد‌های تاریخی و تلاش نویسندگان برای ثبت آنها، نقش مهمی در ماندگاری تاریخ دارد و باید در گیلان نیز نقش بانوان و چهره‌های برجسته این استان به درستی روایت شود.

حق شناس با اشاره به مادر شهیدان نهی‌قناد، از بانوان نقش‌آفرین در دوران دفاع مقدس، بر جایگاه زنان گیلانی در عرصه‌های مختلف تاریخی تأکید کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: برگزاری این همایش به بازشناسی نقش زنان گیلانی در انقلاب مشروطه و جنبش جنگل و انتقال روایت‌های درست تاریخی به نسل‌های آینده کمک کند.

تأکید بر بازشناسی نقش تاریخی زنان و بانوان افتخارآفرین گیلانی

رئیس دانشگاه گیلان نیز در این همایش با اشاره به نقش مؤثر بانوان، به‌ویژه زنان گیلانی، در تاریخ، گفت: زنان گیلان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نقش‌آفرینی مؤثری داشته‌اند و بازخوانی این نقش‌ها می‌تواند به احیای جایگاه آنان در روایت‌های تاریخی کمک کند.

علی بایستی با اشاره به آذر اندامی، از بانوان افتخارآفرین گیلان، افزود: اقدامات شایسته وی در تولید واکسن، موجب نام‌گذاری حفره‌ای در کهکشان به نام این بانوی دانشمند شده است.

وی با بیان اینکه زنان گیلانی در تاریخ و فرهنگ این سرزمین جایگاه برجسته‌ای دارند، گفت: در ادبیات فولکلوریک، بسیاری از عناصر با نام مادر شناخته می‌شوند و در ادبیات باستانی نیز آناهیتا با مفاهیم مادر، زادآوری و باروری ارتباط دارد.

رئیس دانشگاه گیلان، زنان گیلانی را الگویی از مقاومت و قدرت نرم دانست و افزود: زنان در جامعه مردسالار با نفوذ کلام و انتقال قدرت، از الگو‌های خلاقیت در استان به شمار می‌روند.

بایستی با اشاره به وجود بیش از ۳۵۰ شیوه‌کار مرتبط با مادران و بانوان گیلانی، افزود: نقش زنان گیلانی در راه‌اندازی نخستین مدرسه دخترانه فروغ و نخستین وقف زنان نیز از موضوعات مهم تاریخ استان است.

وی با اشاره به استقبال پژوهشگران از موضوع نقش زنان گیلانی در تاریخ، گفت: در دانشگاه‌هایی مانند شهید چمران و بجنورد نیز مقالات متعددی درباره نقش بانوان گیلانی ارائه شده است.

رئیس دانشگاه گیلان با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد دانشجویان این دانشگاه دختر هستند، افزود: برگزاری این همایش به بازآفرینی نقش بانوان در روایت‌های تاریخی و توجه بیشتر به مشارکت آنان در انقلاب مشروطه و جنبش جنگل کمک می‌کند.

وی تأکید کرد: زنان در جنبش‌های تاریخی در حوزه‌های مختلف مشارکت داشته‌اند و باید نقش آنان در تحولات اجتماعی و سیاسی به درستی بازشناسی شود.

تأکید آموزش و پرورش گیلان بر بازشناسی نقش مغفول زنان در نهضت جنگل

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان نیز برگزاری این همایش را فرصتی برای بازشناسی نقش زنان در انقلاب مشروطه و نهضت جنگل دانست و گفت: نقش زنان در اسناد و روایت‌های تاریخی، آگاهانه یا ناخودآگاه به حاشیه رانده شده است.

نرگس دستیار افزود: زنان گیلانی در پشتیبانی از نهضت جنگل، تأمین آذوقه، حمل سلاح، آموزش و آگاهی‌بخشی به مردم و کمک به مبارزان نقش داشتند.

وی با اشاره به روایت‌های شفاهی از دستگیری و شکنجه زنان گیلانی به دلیل همراهی با مبارزان، گفت: بازخوانی این بخش از تاریخ، به درک ملموس‌تر نسل امروز از تجربه زیست خانواده‌ها و مردم گیلان کمک می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان تأکید کرد: یافته‌های این همایش علمی می‌تواند در تقویت رسالت آموزشی، تاب‌آوری و معرفی الگو‌های تاریخی به نسل‌های آینده مؤثر باشد.

ارسال ۱۴۵ مقاله از ۲۰ استان به همایش ملی نقش زنان در مشروطه و جنبش جنگل

بر اساس اعلام دبیرخانه نخستین همایش ملی نقش زنان در انقلاب مشروطه و جنبش جنگل؛ فعالیت‌های اجرایی دبیرخانه این همایش از ۸ ماه پیش آغاز شده و ۱۴۵ مقاله از پژوهشگران ۲۰ استان کشور به دبیرخانه ارسال شده است که پس از داوری، ۱۱۸ مقاله پذیرش نهایی شد.

استان‌های آذربایجان شرقی، تهران و گیلان بیشترین سهم را در ارسال مقالات به این همایش داشته‌اند.

این همایش یک‌روزه با برگزاری ۵ نشست تخصصی در نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود و بیشتر مقالات پذیرفته‌شده به صورت سخنرانی ارائه خواهد شد.

بازشناسی نقش مغفول زنان در تحولات اجتماعی و تاریخ محلی ایران، به‌ویژه گیلان، در دوران انقلاب مشروطه و جنبش جنگل، از اهداف این همایش است.

تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان گیلان، نقش زنان در سازمان‌دهی و پشتیبانی جنبش جنگل، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و بازنمایی زنان در تاریخ و ادبیات از محور‌های این همایش است.

مجموعه چکیده مقاله‌های منتخب همایش نیز در ۱۱۲ عنوان منتشر شده است.

این همایش با همکاری دانشگاه گیلان، پژوهشکده گیلان‌شناسی و اداره‌کل آموزش و پرورش استان برگزار می‌شود و روز پس از این همایش هم یک گردهمایی برای تجلیل از زنان گیلانی به همت آموزش و پرورش استان برگزار خواهد شد.