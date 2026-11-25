مشاور و دستیار ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه اخیرشان فرمودند نبرد بین آمریکا و رژیم صهیونی با جمهوری اسلامی ایران، تهاجمی پیش خواهد رفت و دشمنان برای اینکه جنگ تهاجمی را درک کنند، می توانند در منطقه بمانند و از نزدیک جنگ تهاجمی را ببینند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مخبر، مشاور و دستیار ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان مراکز تحقیقاتی بسیج گفت: مطمئن باشید، هیچ تردیدی نداشته باشید و دلتان قرص باشد که برنده قطعی این جنگ، ما هستیم.

مشاور و دستیار ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای تأکید کرده اند که اگر نبرد میان آمریکا و رژیم صهیونی با جمهوری اسلامی ایران به همین شکل پیش برود، جنگ تهاجمی خواهد بود، دشمنان جمهوری اسلامی ایران هم اگر می خواهند جنگ تهاجمی را درک کنند، می توانند در منطقه غرب آسیا بمانند و از نزدیک این نبرد تهاجمی را ببینند و آن را درک کنند.