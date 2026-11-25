به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، فاطمه عباسی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: در نخستین روز این هفته، ریاست محترم سازمان و شورای معاونین بهمراه فعالان امور معلولان ضمن حضور در حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی با آرمان‌های متعالی معمار انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی تجدید میثاق نموده و بر عزم راسخ خود برای تداوم این مسیر تاکید می‌ورزند.

وی افزود: طی این هفته برنامه‌های متنوعی از جمله برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی معلولان در مرکز همایش‌های برج میلاد با حضور مقامات عالی کشوری، پویش یلدای مهربانی تا طلوع توانمندی، تقدیر از مدال آوران دارای معلولیت و بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مراکز توانبخشی تحت نظارت سازمان، رونمایی و افتتاح همزمان چندین برنامه و طرح کاربردی مرتبط با جامعه هدف برگزار خواهد شد.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی همچنین در تشریح سایر برنامه‌های این هفته گفت: در این ایام هماهنگی‌های لازم در خصوص دیدار نمایندگان شبکه‌های ملی تشکل‌های افراد دارای معلولیت با تنی چند از وزرا، روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی جهت پیگیری روند اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان برگزار خواهد شد.

عباسی ابراز امیدواری کرد با برگزاری این برنامه‌ها طی هفته جهانی گرامیداشت افراد دارای معلولیت، اقشار مختلف مردم با توانمندی‌ها و مطالبات این افراد بیش از پیش آشنا شده و زمینه‌های فرهنگی برای تلفیق اجتماعی افراد داری معلولیت مهیا شود.

وی افزود:گرامیداشت مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت فرصت ارزشمندی است تا تکریم این افراد و تقویت هویت اجتماعی آنان با حساس سازی جامعه و متمرکز ساختن توجه آحاد مردم نسبت به مسائل افراد معلول تحقق یافته و در سایه تلاش‌های انجام شده، بخش‌های مختلف جامعه بیش از پیش با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ارزنده این گروه آشنا شوند و قابلیت‌های ارزشمند آنان در مسیر توسعه کشور به کار گرفته شود.