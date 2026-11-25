در کلانشهر اصفهان، نواحی مرکزی و صنعتی، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به استمرار پایداری جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها در مناطق مرکزی و صنعتی استان تا پایان هفته گفت: با توجه به تداوم پایداری جو و سکون هوا تا اواخر هفته، آسمانی صاف تا کمی ابری در برخی مناطق گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.

لیلا امینی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، افزود: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۱ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای پنج درجه سلسیوس زیر صفر به ترتیب گرم‌ترین و سردترین مناطق استان ثبت شدند.

وی گفت: دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۲ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۶ درجه سلسیوس بالا صفر می‌رسد.