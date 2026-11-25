رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرای قانون هوای پاک گفت: در دو سال گذشته و در دولت چهاردهم، بیش از ۷۰۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شده است؛ این در حالی است که از زمان تصویب قانون هوای پاک تا ابتدای سال ۱۴۰۳، مجموع خودرو‌های اسقاط شده حدود ۲۰۰ هزار دستگاه بود.



به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، شینا انصاری در جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با اشاره به تداوم اقدامات دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آلودگی هوا، با وجود شرایط خاص کشور و دو جنگ تحمیلی و فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، افزود: توزیع مازوت کم‌گوگرد برای نخستین بار در کشور از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه است که در نیروگاه اراک به کاهش روز‌های آلاینده ناشی از دی‌اکسید گوگرد منجر شد.

وی ارتقای نظارت بر تولید وسایل نقلیه، کاهش روزانه ۱۴ میلیون مترمکعب از میزان فلرینگ و تولید بیش از ۶۲۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی را از دیگر اقدامات انجام شده برای کاهش آلودگی هوا برشمرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به توسعه حمل‌ونقل عمومی در کلان‌شهر‌ها گفت: در این مدت با اضافه شدن اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی، اقدامات قابل توجهی برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی انجام شده است.

انصاری با تأکید بر ضرورت تداوم این اقدامات تصریح کرد: با وجود اقدامات انجام شده، همچنان فاصله معناداری با اهداف پیش‌بینی شده در قانون هوای پاک داریم و ضروری است دستگاه‌های مسئول، اجرای تکالیف قانونی خود را با اولویت بیشتری دنبال کنند.

وی همچنین با اشاره به کاهش فلرینگ در کشور تأکید کرد: با وجود کاهش روزانه ۱۴ میلیون مترمکعبی مشعل‌سوزی، هنوز با برنامه پیش‌بینی شده فاصله داریم و لازم است وزارت نفت این موضوع را با اولویت در دستور کار قرار دهد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل تکالیف دستگاه‌ها در قانون هوای پاک، تعداد روز‌های ناسالم در شهر‌های کشور کاهش یابد.