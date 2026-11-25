به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجید جودی، معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از امضای تفاهم‌نامه همکاری با چهار شرکت تولیدی برای تأمین مسکن کارگران خبر داد.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های مسکن و فشار آن بر خانوارهای کم‌درآمد گفت: توسعه مسکن حمایتی با هدف کاهش دغدغه سکونت اقشار محروم دنبال می‌شود.

جودی افزود: بنیاد مسکن با تجمیع ظرفیت‌های مالی و تسهیلاتی، زمینه مشارکت صنایع و مجموعه‌های متقاضی را در ساخت واحدهای مسکونی فراهم کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از چهار دهک نخست درآمدی جامعه، رسیدگی به وضعیت مسکن محرومان را از اولویت‌های اصلی بنیاد مسکن برشمرد.

معاون بنیاد مسکن همچنین بر استفاده از ظرفیت بخش‌های مختلف جامعه برای گسترش خانه‌سازی و تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد تأکید کرد.