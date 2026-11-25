به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بساط میوه‌فروشی در حاشیه خیابان‌هاگاهی به بهای اشغال معابر و گره خوردن ترافیک تمام می‌شود.

مشکلی که شهرداری سنندج را به اجرای طرح ساماندهی وانت‌بار‌های میوه‌فروش واداشته است.

محدودیت فضا و بافت فرسوده و تاریخی ایجاد بازار‌های محله‌ای را در بخش‌هایی از سنندج دشوار کرده است.

با این حال شهرداری ساماندهی وانت‌بار‌ها و توسعه بازار‌های محلی را با هدف حفظ معیشت کسبه و دسترسی آسان شهروندان دنبال می‌کند.

شهرداری تأکید دارد این طرح به معنای حذف فعالیت وانت‌بار‌ها نیست بلکه ساماندهی فعالیت آنها در نقاط مشخص است موضوعی که اجرای موفق آن به همکاری کسبه و استقبال شهروندان از محل‌های تعیین‌شده وابسته است.