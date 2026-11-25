به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ آیین افتتاحیه ششمین جشنواره ملی زیتون با حضور مقامات کشوری و استانی، بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی در شهرستان طارم آغاز شد.

معرفی ظرفیت‌ها و دستاورد‌های بخش کشاورزی و قابلیت‌های شهرستان طارم به‌عنوان قطب تولید زیتون و بزرگترین باغ شهر زیتون کشور، تجلیل از تلاش‌های مستمر تولیدکنندگان و بهره برداران، توسعه زنجیره ارزش تولید و فرآوری، توسعه گردشگری کشاورزی، ایجاد بستر مناسب برای تبادل تجربیات میان باغداران و کارشناسان، ارتقای بهره‌وری و کیفیت تولید و همچنین توسعه بازاریابی محصول زیتون، از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره اعلام شده است.

برومندی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در این مراسم با اشاره به جایگاه این شهرستان در تولید زیتون کشور افزود: طارم به‌عنوان پایتخت زیتون ایران، حدود ۴۰ درصد زیتون کشور را تولید می‌کند و برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند باغداری، این منطقه را به یکی از قطب‌های مهم تولید این محصول تبدیل کرده است.

وی با تبریک روز ملی زیتون و با قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره، مسئولان استانی و شهرستانی و باغداران گفت: حضور معاون رئیس‌جمهور در این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز توجه بیشتر به توسعه مناطق روستایی، کشاورزی و باغداری کشور باشد.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تلاش دولت و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ، این بوده است که امنیت غذایی مردم و تأمین نیاز‌های سفره خانوار‌ها با تهدید مواجه نشود.

برومندی با اشاره به جایگاه ایران در تولید محصولات باغبانی جهان گفت: ایران جزو ۱۰ کشور برتر باغبانی دنیاست و در تولید حدود ۳۰ محصول باغبانی، رتبه‌های اول تا دهم جهان را در اختیار دارد.

وی افزود: با وجود اینکه حدود ۲۰ درصد اراضی کشاورزی کشور به باغداری اختصاص دارد، این بخش ۳۸ درصد اشتغال کشاورزی را به خود اختصاص داده و سالانه حدود ۲۷ میلیون تن محصولات باغبانی در کشور تولید می‌کند.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: حدود ۵۰ درصد درآمد ارزی بخش کشاورزی کشور نیز متعلق به حوزه باغبانی است که نشان‌دهنده اهمیت اقتصادی و راهبردی این بخش است.

برومندی با اشاره به جایگاه بین‌المللی زیتون افزود: شورای بین‌المللی زیتون تنها شورای تخصصی در حوزه محصولات کشاورزی است که زیرمجموعه سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند و مقر آن در مادرید اسپانیاست.

وی افزود: ایران به همراه ۴۶ کشور دیگر عضو این شورا است و در دولت چهاردهم، برای نخستین بار پس از چند دهه و با تلاش وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور خارجه، به ریاست شورای بین‌المللی زیتون انتخاب شد.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود ۱۱ میلیون هکتار باغ زیتون در جهان وجود دارد، گفت: سالانه حدود سه میلیون و ۷۵۰ هزار تن روغن زیتون در دنیا تولید می‌شود که اسپانیا با حدود ۲.۵ میلیون هکتار سطح زیرکشت و تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن روغن، رتبه نخست جهان را در اختیار دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای جایگاه ایران در صنعت جهانی زیتون گفت: ایران از کشور‌های تأثیرگذار در این حوزه است و برای نخستین بار در دولت چهاردهم، کلکسیون بین‌المللی ارقام زیتون با حضور دبیر شورای بین‌المللی زیتون در کشور افتتاح شد.

برومندی ادامه داد: در این مجموعه، انتقال و نگهداری ارقام مختلف زیتون از کشور‌های جهان در دستور کار قرار گرفته است تا زمینه توسعه تحقیقات، اصلاح ارقام و ارتقای کیفیت تولید در کشور فراهم شود.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با تشریح سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه زیتون گفت: حرکت به سمت تولید تجاری، توسعه ارقام روغنی و افزایش مصرف روغن زیتون از اولویت‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است.

وی افزود: توسعه باغ‌های متراکم و فوق‌متراکم زیتون و استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند تولید و برداشت، از جمله برنامه‌های در دست اجراست و در همین راستا نخستین کمباین برداشت زیتون اخیراً وارد کشور و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

برومندی با اشاره به حمایت‌های دولت چهاردهم از زیتون‌کاران گفت: زیتون نیز مانند گندم و سایر محصولات راهبردی در زمره کالا‌های اساسی قرار گرفته و حمایت از تولید داخلی آن مورد توجه ویژه دولت است.

وی یکی از اقدامات مهم دولت را کاهش واردات روغن زیتون عنوان کرد و گفت: در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، میزان واردات روغن زیتون از پنج هزار تن به کمتر از ۵۰ تن در سال جاری کاهش یافته است.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به رشد صادرات محصولات زیتون کشور افزود: صادرات محصولات زیتون از جمله کنسرو زیتون از ۱۸۰ تن در سال گذشته به بیش از ۵۰۰ تن در سال جاری افزایش یافته است.

برومندی گفت: با دستور وزیر جهاد کشاورزی، با وجود شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ناشی از جنگ، حدود دو هفته پیش صادرات روغن زیتون با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی آزاد شد و اکنون تجار و بازرگانان می‌توانند برای صادرات این محصول اقدام کنند.