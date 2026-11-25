به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سفیر هند در جمهوری اسلامی ایران با قدردانی از میزبانی و حمایت‌های استاندار و مجموعه مدیریت استان مازندران، سفر خود به این استان را هدفمند و در راستای شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی و توسعه همکاری‌های مشترک دو کشور دانست و بر ضرورت گسترش روابط تجاری، تسهیل صدور روادید بلندمدت برای تجار ایرانی و توسعه خطوط پروازی میان ایران و هند تأکید کرد. ‎

ویشوش نگی، در دیدار با مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران، ضمن قدردانی از میزبانی گرم و صمیمانه مسئولان استان اظهار کرد: از استقبال و میزبانی شایسته استاندار مازندران و مجموعه مدیریتی استان تشکر می‌کنم. این سفر با هدف مشخص و برنامه‌ریزی‌شده‌ای انجام شد تا از نزدیک ظرفیت‌های اقتصادی مازندران را بررسی و زمینه‌های توسعه همکاری میان دو کشور را شناسایی کنیم.

وی با اشاره به اهمیت شناخت ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری استان مازندران افزود: مازندران از توانمندی‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف برخوردار است و بررسی این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های ویژه و مشترک میان فعالان اقتصادی دو کشور باشد.

سفیر هند در ایران با اشاره به حضور دانشجویان هندی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران تاکید کرد: در جریان این سفر، فرصتی برای دیدار با دانشجویان هندی مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی مازندران فراهم شد و از نزدیک در جریان وضعیت آنان قرار گرفتیم.

نگی با تأکید بر اهمیت حمایت از اتباع و دانشجویان هندی در ایران تصریح کرد: حمایت‌ها و کمک‌های صورت‌گرفته برای فراهم کردن شرایط مناسب تحصیل و زندگی دانشجویان هندی قابل تقدیر است و از مسئولان استان بابت توجه و رسیدگی مطلوب به این موضوع تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به ضرورت ورود روابط ایران و هند به مرحله‌ای جدید از همکاری‌ها بیان کرد: معتقدیم روابط دو کشور ظرفیت‌های بسیار بیشتری برای توسعه دارد و باید با برنامه‌ریزی و تعامل مستمر، شاهد تحول در مناسبات دوجانبه و شکل‌گیری همکاری‌های ویژه و مشترک در حوزه‌های مختلف باشیم.

سفیر هند در ایران، توسعه مبادلات تجاری را یکی از اولویت‌های مهم روابط دو کشور برشمرد و گفت: افزایش روابط تجاری میان ایران و هند باید به‌صورت جدی پیگیری شود. در این مسیر، ارتباط نزدیک‌تر بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و تجار دو کشور می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف مشترک داشته باشد.