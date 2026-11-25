از وعده عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب تا خاموشی پلهبرقی پل عابر پیاده اراک
وعده توزیع کالاهای اساسی با حداقل قیمت در حدود ۱۰ نقطه شهر اراک، ضرورت خاموش کردن سیستمهای گرمایشی ادارات و خاموشی پلهبرقی پل عابر پیاده، از موضوعاتی است که این هفته در قاب دوربین دوربرگردان قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دوربین دوربرگردان این هفته به سراغ مطالبات و دغدغههای شهروندان اراکی رفته و موضوعاتی از جمله نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی با قیمت مناسب، مدیریت مصرف انرژی در ادارات و وضعیت پلهبرقی پل عابر پیاده را زیر ذرهبین برده است.
وعده عرضه کالاهای اساسی با حداقل قیمت در حدود ۱۰ نقطه شهر اراک، خاموش کردن سیستمهای گرمایشی در ادارات و رفع مشکل پلهبرقی پل عابر پیاده، محورهای این گزارش است.