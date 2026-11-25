در دوربین دوربرگردان این هفته بررسی شد.

از وعده عرضه کالا‌های اساسی با قیمت مناسب تا خاموشی پله‌برقی پل عابر پیاده اراک

وعده توزیع کالا‌های اساسی با حداقل قیمت در حدود ۱۰ نقطه شهر اراک، ضرورت خاموش کردن سیستم‌های گرمایشی ادارات و خاموشی پله‌برقی پل عابر پیاده، از موضوعاتی است که این هفته در قاب دوربین دوربرگردان قرار گرفته است.