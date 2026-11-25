به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام این مرکز شاخص هوای شهر تبریز براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۴۴ و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوای تبریز (میانگین ۲۴ ساعته گذشته) براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۹۸ و قابل قبول بود.

در وضعیتی که هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است توصیه می‌شود افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان از فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.