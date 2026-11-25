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بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی هوای کلانشهر تبریز امروز در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام این مرکز شاخص هوای شهر تبریز براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۴۴ و ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوای تبریز (میانگین ۲۴ ساعته گذشته) براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۹۸ و قابل قبول بود.
در وضعیتی که هوا برای گروههای حساس ناسالم است توصیه میشود افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان از فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.