وزارت راه و شهرسازی از افراد دارای حق در اراضی تعاونی‌های ۳۳ گانه واقع در حریم پایتخت خواست با مراجعه به درگاه اینترنتی سازمان ملی زمین و مسکن، اطلاعات خود را ثبت و مراحل دریافت زمین جایگزین را پیگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت راه و شهرسازی با هدف تعیین تکلیف اراضی تعاونی‌های ۳۳ گانه در شرق و شمال‌شرق تهران، فرایند ساماندهی اطلاعات صاحبان حقوق را آغاز کرده است.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، تأمین زمین جایگزین در خارج از محدوده شهر تهران، مبنای رسیدگی به حقوق افراد مشمول خواهد بود.

این اقدام با استناد به مصوبات هیئت وزیران در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۴۰۰ و در چارچوب سیاست‌های دولت برای حل‌وفصل این موضوع دنبال می‌شود.

همچنین ارزش اراضی واگذار‌شده و زمین‌های جایگزین بر اساس نظر کارشناسان تعیین خواهد شد.

صاحبان حقوق برای ثبت اطلاعات، پیگیری درخواست‌ها و اطلاع از روند رسیدگی باید به سامانه سازمان ملی زمین و مسکن در تارنمای این سازمان مراجعه کنند.