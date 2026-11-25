صدرا صدوقی، تهیه‌کننده مجموعه مستند «آینه عمر»، به تشریح روند تولید مستند پرتره «گلشن دانایی» درباره دکتر مهدی گلشنی، فیزیکدان برجسته و بنیانگذار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف، و ویژگی‌های علمی و اخلاقی این چهره ماندگار پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، صدرا صدوقی تهیه‌کننده مجموعه مستند «آیینه عمر» با حضور در استودیوی شبکه خبر با اشاره به آغاز تولید مجموعه «آیینه عمر» از سال ۱۴۰۲ در گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار سیما، یاد و خاطره زنده‌یاد امیرخانی را گرامی داشت و درباره انتخاب دکتر مهدی گلشنی به‌عنوان دومین چهره این مجموعه پس از دکتر باقر ساروخانی گفت: دکتر گلشنی با وجود جایگاه علمی برجسته، از چهره‌هایی بودند که به‌دلیل تواضع ذاتی، و کسالت‌هایی که داشتند، تمایلی به حضور رسانه‌ای نداشتند، اما با میانجیگری دکتر حجت الحق حسینی، استاد فیزیک و نجوم دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، این امر میسر شد و ضبط برنامه‌ای نزدیک به هشت ساعت در کتابخانه شخصی ایشان صورت گرفت.

وی با اشاره به رویکرد تولید این مستند در قرار دادن شاگردان شاخص در برابر استاد به جای پرسش‌وپاسخ‌های معمول گفت: در این فیلم علاوه بر دکتر حجت‌الحق حسینی، چهره‌هایی همچون دکتر علی عباسی، دکتر رضا غلامی و دو تن از شاگردان نخبه و برجسته دکتر گلشنی یعنی دکتر مرتضی خطیری‌یانسر و دکتر محمد جمالی حضور داشتند و مباحث تخصصی را با زبانی ساده و روان مطرح کردند.

صدوقی ادامه داد : ایشان از دوران تحصیل در اصفهان و تهران جزو دانش‌آموزان و دانشجویان ممتاز بود و پس از مهاجرت به آمریکا و تحصیل در رشته فیزیک، با وجود امکان ماندن در دانشگاه معتبر برکلی، به عشق میهن به ایران بازگشت و به توصیه پدرش جامه‌عمل پوشاند.

او با وجود تخصص در فیزیک، به دلیل دغدغه‌های عمیق در حوزه‌های هستی‌شناسی، حکمت و الهیات، پس از برگزاری سمینار «فلسفه و روش‌شناسی علوم تجربی» در سال ۱۳۶۹ در دانشگاه شریف با حضور بزرگانی، چون آیت‌الله مصباح، مرحوم آیت‌الله جعفری و پروفسور رضا، «گروه فلسفه علم» را با الگوبرداری از مراکز معتبر جهان همچون آکسفورد و کمبریج در دانشگاه صنعتی شریف راه‌اندازی کرد.

صدوقی همچنین با ذکر خاطره‌ای از تواضع مثال‌زدنی دکتر گلشنی در روز‌های بارانی و گل‌آلود تهران و همراهی صمیمانه ایشان با عوامل تولید با وجود کسالت شدید، افزود: ایشان برای این که راننده اذیت نشود در گل و لای مسیر طولانی را طی کردند و با لباس و کفش گلی وارد انجمن شدند و ما تعجب کردیم از سر و وضع ایشان، این یک مسئله ساده‌ای است ولی یک جهان درس دارد، در همین کار فیلم هم با این که ایشان کسالت داشتند، حتی سخن گفتن و نشستن طولانی روی صندلی برایشان سخت بود بیشتر از ۷ ساعت ایشان یک سره با ما راه آمدند و این تواضع ایشان برای ما بسیار درس آموز بود.

وی درخصوص میراث فکری -علمی استاد گفت: آثار ایشان خیلی متعدد است، گستره دانش ایشان خیلی زیاد است است و آثار بسیاری هم دارند؛ اما­ من چند نکته را خیلی سریع بگویم که ایشان در حوزه علوم انسانی خیلی صاحب نظر بود و خیلی برای ارتقای علوم انسانی تلاش می‌کرد و البته نقد‌هایی سازنده‌ای در بحث اسلامی سازی علوم انسانی داشت، درباره پیوند علم و دین مطالب مهمی داشتند و معتقد بودند که علم و دین تعارض ذاتی ندارند و در فهم جهان و هستی می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.

صدوقی درباره نظر استاد درباره اتمام کار گفت: پس از تدوین نهایی، دکتر گلشنی ابتدا نسبت به برش‌های گفتاری واکنش نشان دادند، اما در نهایت با رضایت از اثر تقدیر کردند و این اثر را می‌توان تنها مستند پرتره جامع درباره ایشان دانست.

وی همچنین با اشاره به وضعیت پخش این مجموعه تا فروردین ۱۴۰۵، از آمادگی ۱۰ فیلم تدوین‌شده از فصل سوم این مجموعه با حضور مفاخری، چون استاد محمدحسن سمسار، دکتر محمدرضا ترکی، دکتر عبدالرسول عبودیت، استاد هادی گروسین و دکتر سید مصطفی تقوی‌مقدم خبر داد.

صدوقی در پایان به برنامه‌های پیش روی «انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» اشاره کرد و گفت: سه‌شنبه آینده، دهم آذرماه، مراسم بزرگداشت سرکار خانم دکتر منصوره اتحادیه (تاریخ‌نگار برجسته) برگزار می‌شود؛ همچنین حدود ۲۵ آذر بزرگداشت دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی (چهره ماندگار ادبیات نمایشی) و تا پایان آذرماه بزرگداشت آیت‌الله العظمی حاج‌آقا حسین بروجردی در دستور کار قرار دارد.