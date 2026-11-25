مدیرکل صداوسیمای مازندران از تولید ۱۰۰ قطعه موسیقی بی‌کلام با بهره‌گیری از نغمات و موسیقی بومی استان خبر داد و گفت: این آثار برای استفاده در برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی و تولیدات رسانه‌ای آماده شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، داود سیروس مدیرکل صداوسیمای مازندران در نشست برنامه سازان صداوسیمای مرکز مازندران با رئیس مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان صداوسیما، از تولید ۱۰۰ قطعه موسیقی بی‌کلام با بهره‌گیری از نغمات و موسیقی بومی استان خبر داد و گفت: این مجموعه حاصل تلاش چندماهه همکاران صداوسیمای مازندران است.

وی افزود: این قطعات در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، ویدئو‌ها و دیگر تولیدات رسانه‌ای استفاده می‌شود و برای بهره‌برداری شبکه‌های ملی و استانی نیز ارسال خواهد شد. علاقه‌مندان و فعالان رسانه‌ای هم می‌توانند از این مجموعه استفاده کنند.

مدیرکل صداوسیمای مازندران با تأکید بر ادامه این مسیر، از تولید آثار دیگری با محوریت موسیقی بومی استان در آینده خبر داد.

محسن صفایی‌فرد رئیس مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان صداوسیما نیز موسیقی نواحی و فولکلور را بخشی از احساس و عاطفه جمعی ایرانیان دانست و گفت: موسیقی بومی هر منطقه در اقلیم‌های مختلف با ساز‌ها و مقام‌های محلی جلوه‌گر شده و بخشی از هویت فرهنگی مردم آن منطقه است.

وی ابراز امیدواری کرد این مجموعه زمینه‌ای برای احیای موسیقی محلی و بازآفرینی آن در قالب‌های جدید باشد تا ضمن حفظ اصالت‌های فرهنگی، برای مخاطبان امروز نیز جذاب و شنیدنی شود.

صفایی‌فرد همچنین با قدردانی از تلاش عوامل صداوسیمای مازندران، موسیقی را از عناصر مؤثر در افزایش جذابیت و غنای محتوایی برنامه‌های رسانه‌ای دانست.