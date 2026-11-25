مجمع انتخاباتی هیئت روئینگ استان بوشهر با حضور رئیس فدراسیون روئینگ، مدیرکل ورزش و جوانان استان و سایر اعضای مجمع برگزار شد و اکبر مولایی با کسب اکثریت آرا به‌عنوان نخستین رئیس این هیئت انتخاب شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مجمع انتخاباتی هیأت روئینگ استان بوشهر با حضور محسن شادی رئیس فدراسیون روئینگ، موسی کشتکار مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر و سایر اعضای مجمع برگزار شد.

رئیس فدراسیون روئینگ در این مجمع با اشاره به گسترش ساختار این رشته در کشور گفت: با راه‌اندازی هیأت روئینگ استان بوشهر، شمار هیأت‌های استانی این رشته در کشور به ۲۲ مورد رسیده است.

محسن شادی افزود: فدراسیون روئینگ از سال ۱۴۰۳ و پس از جدایی از یکی از کمیته‌های فدراسیون قایقرانی، فعالیت مستقل خود را آغاز کرد.

شادی با اشاره به حضور روئینگ ایران در پنج دوره بازی‌های آسیایی، اظهار کرد: در پنجمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، ورزشکاران ایران موفق به کسب ۶ مدال شامل ۲ طلا، ۳ نقره و یک برنز شدند.

رئیس فدراسیون روئینگ یادآور شد: پس از فدراسیون کشتی، فدراسیون روئینگ دومین فدراسیون برتر ایران در این رقابت‌ها بود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های استان برای توسعه رشته روئینگ، اظهار کرد: این رشته از اولویت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان بوشهر محسوب می‌شود و با توجه به اینکه هشت شهرستان از مجموع ۱۰ شهرستان استان دارای فضای ساحلی هستند، می‌توان از این ظرفیت برای گسترش روئینگ در سطح استان و کشور استفاده کرد.

موسی کشتکار با تأکید بر حمایت همه‌جانبه اداره‌کل ورزش و جوانان از هیأت روئینگ، افزود: این هیأت در حوزه آموزش و استعدادیابی باید تلاش ویژه‌ای داشته باشد و برنامه‌های خود را برای شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی دنبال کند.

وی با اشاره به ضرورت ارزیابی عملکرد هیأت جدید، تصریح کرد: برنامه‌های ارائه‌شده از سوی رئیس هیأت در بازه‌های زمانی مشخص بررسی می‌شود و عملکرد وی پس از شش ماه مورد پایش قرار خواهد گرفت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر جذب حامیان مالی و تقویت پشتوانه اقتصادی فعالیت‌های هیأت را از دیگر اولویت‌های این رشته دانست و گفت: ایجاد استقلال مالی می‌تواند زمینه اجرای برنامه‌های هیأت را بدون دغدغه فراهم کند.

وی همچنین فعال‌سازی هیأت‌های شهرستانی، برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی برای داوران و مربیان و اجرای برنامه‌های استعدادیابی را از اقداماتی برشمرد که باید در دستور کار هیأت جدید قرار گیرد.

در پایان این مجمع، رأی‌گیری برای انتخاب رئیس هیأت روئینگ استان بوشهر برگزار شد و اکبر مولایی با کسب اکثریت آرای مأخوذه به‌عنوان نخستین رئیس این هیأت انتخاب شد.