به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی، فدراسیون هندبال اعلام کرد که بازیکنان خراسان رضوی در گروه اول نهمین اردوی آماده‌سازی تیم ملی زیر ۱۷ سال پسران حضور خواهند داشت.

بر اساس اعلام فدراسیون هندبال، بازیکنان دعوت‌شده از خراسان رضوی عبارتند از: آرش عاقل و فرامرز کوشکی از تیم شهید الداغی سبزوار، و طا‌ها احسنی، پوریا حسینی‌نیا، امیرمحمد شکوری و سجاد تنهایی از تیم نام‌آوران مشهد.

این اردو از تاریخ ۴ تا ۹ آذرماه ۱۴۰۵ در کمپ فدراسیون هندبال در تهران برگزار می‌شود.