به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،استاندار مازندران با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و فرهنگی استان، خواستار گسترش همکاری‌های مشترک میان مازندران و کشور هند شد و گفت: باید با سازوکار‌های جدید، زمینه افزایش مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک میان دو طرف را فراهم کنیم. ‎

مهدی یونسی در دیدار با ویشوش نگی، سفیر هند در جمهوری اسلامی ایران افزود: امیدواریم این دیدار سرآغاز فصل تازه‌ای از همکاری‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان دو طرف باشد.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و میزبانی استان از جمعیت قابل توجهی از هموطنان در جریان جنگ ناجوانمردانه اخیر افزود: در آن مقطع، مازندران میزبان بیش از ۱۷ میلیون نفر از هموطنان بود که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت‌های مهم زیرساختی، اجتماعی و میزبانی استان است.

استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت تقویت مناسبات اقتصادی با هند تاکید کرد: باید بتوانیم روابط تجاری را به سطحی بهتر و گسترده‌تر ارتقا دهیم. صادرات محصولات کشاورزی، به‌ویژه کیوی مازندران به بازار هند، یکی از زمینه‌های مهم و قابل پیگیری در این همکاری‌هاست.

یونسی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی مازندران خاطرنشان کرد: این استان از کارخانه‌ها و مجموعه‌های تولیدی قدرتمندی برخوردار است و در ۱۳ محصول کشاورزی رتبه نخست کشور را دارد. از این ظرفیت‌ها می‌توان برای توسعه صادرات و شکل‌گیری همکاری‌های مشترک با طرف هندی بهره گرفت.

وی با بیان اینکه زمینه‌های همکاری میان مازندران و هند محدود به بخش کشاورزی نیست، گفت: تولید دارو، تجهیزات پزشکی، فناوری‌های مرتبط با رایانه و سایر حوزه‌های صنعتی و فناورانه از جمله بخش‌هایی است که می‌توانیم در آنها روابط مشترک و همکاری‌های مؤثرتری تعریف کنیم.

یونسی با اشاره به اهمیت کشاورزی به روز و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در این بخش افزود: کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، ارتقای بهره‌وری، توسعه روش‌های نوین کشت و زنجیره‌های کامل تولید، نگهداری، بسته‌بندی و فرآوری محصولات از جمله زمینه‌هایی است که می‌توانیم با استفاده از تجربیات یکدیگر به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.