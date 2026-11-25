حجت‌الاسلام شیخ عبدالله دقاق، از علمای بحرین، در همایش حمایت از علمای بحرین و کویت که با هدف تأکید بر نقش تاریخی روحانیت در دفاع از مظلومان و ضرورت حمایت از علمای شیعه برگزار شد، با انتقاد شدید از سیاست‌های سرکوبگرانه، خواستار مداخله نهاد‌های بین‌المللی برای توقف سلب تابعیت و بازداشت روحانیون شد.

آزادی فوری علمای بحرین و توقف روند سلب تابعیت و محدودیت‌های حقوقی

آزادی فوری علمای بحرین و توقف روند سلب تابعیت و محدودیت‌های حقوقی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، حجت‌الاسلام شیخ عبدالله دقاق، از علمای بحرین و نماینده آیت‌الله شیخ عیسی قاسم نیز در این همایش با تشریح وضعیت علمای شیعه در بحرین، از سلب تابعیت، بازداشت و صدور احکام سنگین قضایی علیه شماری از روحانیون و فعالان دینی انتقاد کرد.

وی با اشاره به سلب تابعیت ۶۹ نفر از علما، مداحان و فعالان اسلامی در بحرین گفت: این اقدام به‌صورت گسترده و با آثار خانوادگی همراه بوده و شماری از افراد و خانواده‌های آنان ناچار به ترک کشور شده‌اند.

دقاق همچنین از بازداشت ۴۱ نفر از علمای برجسته بحرین و صدور احکام سنگین علیه شماری از روحانیون و فعالان دینی خبر داد و با اشاره به لغو اوقاف جعفری، محدودیت فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی و جلوگیری از برگزاری برخی مراسم عزاداری، این اقدامات را موجب تضییع حقوق مذهبی شیعیان دانست.

نماینده آیت‌الله شیخ عیسی قاسم با انتقاد از روند رسیدگی قضایی به پرونده علمای بحرین، گفت: این محاکمه از نظر حقوقی و قانونی با ایراد‌های جدی همراه بوده و فرصت کافی برای بررسی اسناد و دفاع مؤثر در اختیار متهمان قرار نگرفته است.

وی با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه علمای بحرین، خواستار مداخله فوری سازمان ملل متحد، نهاد‌های حقوق بشری، سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب و کشور‌های اسلامی برای توقف این روند شد و آزادی فوری علمای زندانی بدون قید و شرط را مطالبه کرد.