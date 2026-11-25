معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم معارفه رئیس جدید این موسسه، با تأکید بر نقش سه‌گانه ISC ( پایگاه استنادی جهان اسلام ) در ابعاد منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی، ورود قدرتمندتر این سازمان به عرصه‌های جهانی را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) با معرفی آقای حقیقت به عنوان رئیس جدید، وارد مرحله جدیدی در مسیر هوشمندسازی فرآیند‌های علمی و ورود به عرصه‌های بین‌المللی شد.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم معارفه رئیس جدید این موسسه، با تأکید بر نقش سه‌گانه ISC در ابعاد منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی، ورود قدرتمندتر این سازمان به عرصه‌های جهانی را خواستار شد.

وی در این نشست تصریح کرد: ایجاد پیوند با سازمان‌های بین‌المللی و کمک به سیاست‌گذاری‌های علمی کشور، از اولویت‌های اصلی در دوره مدیریت جدید خواهد بود.

در این مراسم، رئیس جدید موسسه ISC با اشاره به تکامل زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و جذب نیرو‌های متخصص، اعلام کرد که موسسه اکنون در جایگاهی قرار دارد که می‌تواند با تکیه بر توانمندی‌های موجود، فرآیند هوشمندسازی علمی را با دقت بالا پیش ببرد.

در پایان این مراسم، از خدمات آقای علویان‌مهر، رئیس پیشین موسسه، قدردانی شد.