رئیس زندان مراغه از آزادی ۲ زندانی محکوم به قصاص در این شهرستان خبر داد و گفت: این محکومان با اخذ رضایت از اولیای دم از قصاص رهایی یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، غلامرضا سلطانی افزود: با تلاش‌های هیئت صلح و سازش زندان مراغه و پیگیری‌های دادستان‌های مراغه و بناب، علی رغم مهیا شدن شرایط اجرای حکم قصاص، تا آخرین لحظات مذاکره با اولیای دم ادامه یافت و در نهایت منجر به اخذ رضایت و رهایی زندانیان از اجرای حکم قصاص گردید.

وی ادامه داد: مادران مقتولان به احترام حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) از حق قصاص خود گذشتند و با این کار خود الگویی از فرهنگ ایثار و گذشت فاطمی را به نمایش گذاشتند.

️سلطانی گفت: هم اکنون چندین پرونده دیگر توسط مددکاری و هیئت صلح و سازش زندان مراغه با همیاری ریش سفیدان در حال پیگیری و مذاکره است.