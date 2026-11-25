مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان گفت: سامانه نقل و انتقال دانشجویان نوورود شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی برای ثبت درخواست از امروز ۴ آذر ماه فعال شد.

فعال شدن سامانه نقل و انتقال دانشجویان نوورود شاهد و ایثارگر

فعال شدن سامانه نقل و انتقال دانشجویان نوورود شاهد و ایثارگر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر آقامیری مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان گفت: مطابق سنوات گذشته سامانه نقل و انتقال دانشجویان نوورود شاهد و ایثارگر در مقطع کارشناسی از امروز ۴ آذر ماه تا ۱۴ آذر ماه برای ثبت درخواست متقاضیان، فعال شده و امکان ثبت‌نام صرفاٌ برای دانشجویان شاهد و ایثارگر (جامعه هدف) واجد شرایط مقطع کاردانی، کارشناسی و دکتری حرفه‌ای (دامپزشکی) فراهم می‌باشد.

دکتر آقامیری با بیان اینکه این اداره کل، از پذیرش درخواست‌های خارج از سامانه معذور می‌باشد؛ افزود: بررسی درخواست میهمانی و انتقال متقاضیان با اولویت ایثارگری، دانشگاه محل قبولی و کارنامه قبولی مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت.

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر گفت: بررسی درخواست انتقال یا میهمانی، تنها در صورت دایر بودن رشته، دوره و گرایش تحصیلی در دانشگاه مقصد، امکان‌پذیر می‌باشد.

وی متذکر شد: دانشجویان نوورود شاهد و ایثارگر متقاضی تغییر رشته/ گرایش و یا انتقال توام با تغییر رشته/ گرایش از این سامانه برای ثبت درخواست خود استفاده ننمایند.

دکتر آقامیری گفت: درخواست متقاضیان پس از بررسی مدارک و احراز شرایط انتقال یا میهمانی در کمیسیون مطرح و نتیجه به دانشگاه‌های مبدا و مقصد اعلام می‌گردد. دانشجویان پس از اطلاع از نتایج، می‌توانند به دانشگاه مقصد برای ثبت‌نام و انتخاب واحد مراجعه نمایند.

وی افزود: دانشجویان متقاضی انتقال و یا میهمانی می‌توانند با مراجعه به سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان نسبت به ثبت درخواست اقدام و کد رهگیری دریافت و نتیجه بررسی را در زمان مقرر از طریق همان سایت یا درج کد رهگیری مشاهده نمایند.