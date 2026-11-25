معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از برنامه‌ریزی برای استفاده از درآمد‌های حاصل از ارزش‌افزایی املاک و اراضی تحت اختیار این سازمان با هدف تأمین اعتبار و تسریع در اجرای طرح‌های مسکن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی نبیان در نشست هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، تأمین منابع مالی پایدار را از الزامات پیشبرد برنامه‌های ساخت مسکن در کشور دانست.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی، بر تقویت همکاری‌های مشترک برای رفع موانع اجرایی تأکید کرد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، توسعه تعامل با دستگاه‌های اجرایی و انعقاد تفاهم‌نامه‌های هدفمند را از راهکارهای استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود عنوان کرد.

نبیان همچنین مولدسازی و افزایش ارزش اراضی و املاک تحت اختیار سازمان را یکی از راه‌های تأمین اعتبار برای اجرای طرح‌های مسکن برشمرد.

وی تصریح کرد: درآمدهای حاصل از این اقدامات باید به‌صورت هدفمند در مسیر تأمین مالی و پیشبرد برنامه‌های ساخت مسکن هزینه شود.

در این نشست که با حضور حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، راهکارهای گسترش همکاری‌های بین‌بخشی و تسهیل اجرای برنامه‌های مسکن بررسی شد.

اعضای هیئت‌مدیره نیز درباره شیوه بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و چگونگی هدایت منابع حاصل از مولدسازی اراضی به طرح‌های مسکن تبادل نظر کردند.