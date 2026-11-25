رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: روحیه بسیجی، برخاسته از ایمان، امید، خودباوری و عمل است که یک مسئولیت انسانی و اجتماعی تلقی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام سازمان بهزیستی کشور؛ سید جواد حسینی به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج پیامی صادر کرد:

سید جواد حسینی گفت: بسیج، تنها یک نام یا مناسبت نیست؛ فرهنگ عمیق مسئولیت‌پذیری، ایثار، مردم‌باوری و حضور آگاهانه در میدان خدمت است؛ فرهنگی که ریشه در باور به کرامت انسان، احساس مسئولیت در برابر جامعه و اراده برای ساختن فردایی بهتر دارد. همچنین روحیه بسیجی، روحیه‌ای برخاسته از ایمان، امید، خودباوری و عمل است؛ روحیه‌ای که در آن خدمت به مردم، به‌ویژه محرومان و گروه‌های کم‌برخوردار، نه یک وظیفه اداری، بلکه یک مسئولیت انسانی و اجتماعی تلقی می‌شود. این همان نگرشی است که در مأموریت سازمان بهزیستی کشور نیز جایگاهی بنیادین دارد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: در بهزیستی، خدمت به انسان‌هایی که به دلایل مختلف در معرض آسیب، محرومیت یا محدودیت فرصت قرار گرفته‌اند، مستلزم نگاهی فراتر از ارائه خدمات حمایتی است. ما باور داریم که هیچ انسانی نباید به دلیل شرایط اقتصادی، معلولیت یا موقعیت اجتماعی خود از فرصت زیستن با کرامت، مشارکت در جامعه و شکوفایی استعدادهایش محروم بماند. از همین رو، توانمندسازی افراد و خانواده‌ها، تقویت مشارکت اجتماعی و فراهم کردن فرصت‌های برابر، از مهم‌ترین جهت‌گیری‌های سازمان بهزیستی است.

وی ادامه داد: بی‌تردید، روحیه بسیجی در بهزیستی نیز جاری است؛ در تلاش شبانه‌روزی کارکنانی که در دورترین مناطق کشور، در مراکز و خانه‌های حمایتی، در اورژانس اجتماعی و در کنار خانواده‌های نیازمند حمایت، بی‌ادعا و مسئولانه خدمت می‌کنند. در همت داوطلبانی که برای کاهش رنج انسان‌ها قدم برمی‌دارند و در همراهی خیرین و گروه‌های مردمی که با باور به مسئولیت مشترک اجتماعی، باری از دوش خانواده‌ها برمی‌دارند. این تلاش‌ها جلوه‌هایی از همان فرهنگ بسیجی است که خدمت را به یک ارزش و مسئولیت اجتماعی تبدیل می‌کند.

سید جواد حسینی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به گسترش این فرهنگ نیازمندیم؛ فرهنگی که به جای انتظار برای حل مسائل، مردم را به میدان می‌آورد؛ به جای نگاه صرفاً حمایتی، بر توانایی و ظرفیت انسان‌ها تکیه می‌کند و به جای اقدامات مقطعی، به دنبال تغییرات پایدار در زندگی افراد و جامعه است. ما معتقدیم حل مسائل اجتماعی بدون مشارکت مردم و هم‌افزایی ظرفیت‌های دولت، نهاد‌های مدنی و گروه‌های مردمی امکان‌پذیر نیست. همچنین هفته بسیج مستضعفین، فرصتی برای پاسداشت این روحیه ارزشمند و تجدید عهد با آرمان خدمت، عدالت و کرامت انسانی است.

وی افزود: اینجانب ضمن گرامیداشت این هفته، به‌ویژه به بسیجیان پرتلاش سازمان بهزیستی کشور تبریک می‌گویم و از همه همکاران و فعالان این عرصه که با روحیه ایثار، تعهد و مسئولیت‌پذیری در مسیر خدمت به جامعه هدف گام برمی‌دارند، قدردانی می‌کنم. همچنین بسیج، زمانی به حقیقت خود نزدیک‌تر می‌شود که هیچ انسانی در جامعه احساس تنهایی، بی‌پناهی و فراموش‌شدگی نکند. این همان افق مشترکی است که سازمان بهزیستی و فرهنگ بسیجی را در مسیر خدمت به مردم و ساختن جامعه‌ای برخوردارتر، عادلانه‌تر و انسانی‌تر به یکدیگر پیوند می‌دهد.