براساس تازه‌ترین گزارش پایگاه استنادی الزویر و دانشگاه استنفورد (نسخه اکتبر ۲۰۲۶)، ۶ تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر در فهرست دانشمندان و پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، در جدیدترین ارزیابی بین‌المللی پژوهشگران پراستناد جهان که در دو بخش «عملکرد کلی دوران خدمت علمی (Career-long)» و «عملکرد استنادی یک‌ساله اخیر (Single-year)» منتشر شده است، استادان دانشگاه خلیج فارس افتخار کسب کردند.

بر اساس این گزارش، در فهرست عملکرد طول دوران فعالیت علمی، ۳ دانشمند برجسته دانشگاه خلیج فارس شامل پرویز ملک‌زاده، خدابخش نیکنام و عبدالکریم زارع حضور دارند.

همچنین در بخش عملکرد استنادی یک‌ساله (۲۰۲۶) نیز ۵ عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر شامل پرویز ملک‌زاده، خدابخش نیکنام، محمود بارانی، یوسف کاظم‌زاده، غلامرضا عبدی توانستند جایگاه خود را در میان ۲ درصد برتر جهان ثبت کنند.

بر اساس این گزارش، نکته حائز اهمیت در ارزیابی امسال، تداوم حضور اثرگذار دکتر پرویز ملک‌زاده و دکتر خدابخش نیکنام در هر دو فهرست برای سال‌های متوالی و همچنین ورود دکتر غلامرضا عبدی به فهرست عملکرد استنادی یک‌ساله است که نشان از بالندگی، پویایی و توسعه مرز‌های پژوهش و فناوری در دانشگاه خلیج فارس دارد.