دست‌اندرکاران برنامه «سپیده» شبکه یک سیما امروز، در امور ارتباط با مخاطبان (١۶٢) اداره‌کل روابط‌عمومی سازمان صداوسیما حضور یافتند و به تماس‌های مخاطبان از گوشه‌وکنار کشور پاسخ دادند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ کارگردان و مجری برنامه سپیده از جمله عواملی بودند که در این نشست حضور پیدا کردند.

برنامه تلویزیونی «سپیده» با روایت تجربه ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی، تصویری متفاوت از جنگ، مقاومت و ایستادگی مردم ایران در یک سال گذشته بررسی می‌کند.

این برنامه به تهیه کنندگی علیرضا بوالی و اجرای سهیل اسعد چهارشنبه و پنج شنبه‌ها ساعت ۲۳:۱۵ دقیقه از شبکه یک سیما پخش می‌شود.