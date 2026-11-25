به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، با تأکید بر ضرورت تقویت قرارگاه‌های محله‌محور و نقش‌آفرینی مردم در اداره امور محلات گفت: از مجموع ۲ هزار و ۴۰۰ محله شناسایی‌شده در استان، تاکنون یک‌هزار و ۶۶۰ قرارگاه محله‌محور فعال شده است. ‎

مصطفی سوادکوهی افزود: تحقق رویکرد محله‌محوری از تأکیدات رئیس‌جمهور و استاندار مازندران است و این موضوع با همکاری و هماهنگی سپاه و فرمانداران ۲۲ شهرستان استان در حال پیگیری است.

وی با اشاره به آغاز فعالیت قرارگاه‌های محله‌محور از دی‌ماه پارسال گفت: تاکنون یک‌هزار و ۶۶۰ قرارگاه از مجموع ۲ هزار و ۴۰۰ محله شناسایی‌شده در استان فعال شده و صدور احکام مدیران محلات نیز با هدف انسجام‌بخشی و سازماندهی فعالیت‌ها در دستور کار قرار دارد.

سوادکوهی تصریح کرد: اساس شکل‌گیری قرارگاه‌های محله‌محور، واگذاری نقش مؤثر به مردم در شناسایی مسائل و ظرفیت‌های محله و فراهم‌کردن زمینه حل مشکلات با مشارکت خود مردم است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران تاکید کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت‌های مردمی و همکاری مجموعه سپاه، می‌توان مسائل محلات را به‌صورت هدفمند شناسایی و برای رفع آنها راهکار‌های عملیاتی و متناسب با نیاز هر محله دنبال کرد.