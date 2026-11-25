معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی از پیگیری توسعه حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای تهران و البرز در سه جبهه نهادسازی، تدوین طرح کلان و آغاز اقدامات اجرایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه زیربنایی خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا کاظمیان در حاشیه نشست بررسی برنامه راهبردی یکپارچه توسعه و ساماندهی حمل‌ونقل ریلی مجموعه شهری تهران و البرز گفت: نهادسازی و تشکیل شرکت حمل‌ونقل حومه‌ای بر اساس قانون، تدوین طرح کلان و راهبردی و آغاز اقدامات اجرایی، سه محور موازی پیشبرد این طرح هستند.

وی با اشاره به گستردگی ابعاد این طرح افزود: ایجاد گذرگاه ها و احداث ایستگاه‌ها بر اساس اولویت‌بندی و متناسب با منابع و محدودیت‌های موجود انجام خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی همچنین خاطرنشان کرد: پیش‌بینی ایستگاه‌های تبادلی به مسافران شهرهای پیرامونی این امکان را می‌دهد تا با تغییر سریع و آسان مسیر، به مقصد خود در کلان‌شهر تهران یا کرج برسند.