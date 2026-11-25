فرمانده دوران دفاع مقدس با تأکید بر نقش اصناف و بازاریان در پشتیبانی از انقلاب اسلامی گفت: امروز بازار و فعالان اقتصادی از اهداف اصلی جنگ اقتصادی و شناختی دشمن هستند و باید با هوشیاری و وحدت در این میدان ایستادگی کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سردار علیجان میرشکار فرمانده دوران دفاع مقدس در یادواره شهدای اصناف و بازاریان شهرستان تنکابن، با گرامیداشت یاد شهدای این قشر گفت: بازاریان و کسبه در دوران دفاع مقدس با تأمین نیازهای جبهه‌ها و پشتیبانی از رزمندگان، در کنار مدافعان میهن ایستادند و پس از جنگ نیز در عرصه‌های مختلف از انقلاب اسلامی حمایت کردند.

وی با اشاره به حوادث و فتنه‌های سال‌های اخیر افزود: دشمن تلاش کرد از مشکلات و مطالبات بازاریان سوءاستفاده کند، اما اصناف و کسبه با هوشیاری و حضور در صحنه، ضمن پیگیری مطالبات خود، از آرمان‌های امام راحل و انقلاب اسلامی دفاع کردند.

فرمانده دوران دفاع مقدس با بیان اینکه بازار و اصناف از اهداف اصلی جنگ اقتصادی و شناختی دشمن هستند، گفت: دشمن با تشدید فشارهای اقتصادی به دنبال خسته کردن مردم و فعالان اقتصادی و ایجاد فاصله میان مردم و نظام است؛ از این رو شناخت نقشه‌های دشمن، حفظ وحدت و هوشیاری در این عرصه ضرورت دارد.

میرشکار با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم و فعالان بازار افزود: بخشی از فشارهای امروز ناشی از عملکرد ضعیف برخی مدیران در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و نباید مشکلات مدیریتی را به پای اصناف و کسبه نوشت.

وی بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، فاصله گرفتن از خام‌فروشی نفت، توسعه صنایع و استفاده از توانمندی‌های کشور در حوزه انرژی، معادن و نیروی انسانی متخصص را از راهکارهای تحول اقتصادی دانست و تأکید کرد: همان‌گونه که رزمندگان در دوران دفاع مقدس با شناخت موقعیت دشمن ایستادگی کردند، امروز نیز باید در عرصه اقتصاد، تولید و بازار هوشمندانه عمل کنیم.

فرمانده دوران دفاع مقدس با تجلیل از شهدای اصناف تنکابن گفت: ۵۴ شهید این قشر، سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی هستند و یاد و راه آنان مسئولیت مردم، مسئولان و فعالان بازار را برای پاسداری از آرمان‌های انقلاب سنگین‌تر می‌کند.

میرشکار در پایان با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در اجتماعات شبانه، بر ضرورت حمایت مسئولان از بازاریان و شنیدن مطالبات آنان تأکید کرد و گفت: با وحدت، بصیرت و مطالبه‌گری و حرکت در مسیر رهنمودهای رهبر شهید انقلاب و بیانیه گام دوم می‌توان در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی گام برداشت.