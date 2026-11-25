سازمان ملی زمین و مسکن با آغاز فراخوان جدید، از فعالان واجد شرایط صنعت ساختمان برای همکاری در احداث طرح‌های مسکونی در اراضی تحت مالکیت این سازمان دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان ملی زمین و مسکن با انتشار فراخوانی، فرایند شناسایی و ارزیابی انبوه‌سازان و اشخاص واجد صلاحیت برای مشارکت در ساخت طرح‌های مسکونی را آغاز کرد.

این اقدام با هدف به‌روزرسانی فهرست سازندگان توانمند و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اراضی تحت مالکیت سازمان در سراسر کشور انجام می‌شود.

متقاضیان می‌توانند اسناد و مدارک مورد نیاز را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir دریافت و مراحل ثبت‌نام و ارزیابی را دنبال کنند.

تمام مراحل دریافت اسناد، تحویل مدارک و بازگشایی پاکات صرفاً از طریق این سامانه انجام می‌شود و متقاضیان پس از کسب حداقل امتیاز تعیین‌شده، امکان ورود به مراحل بعدی را خواهند داشت.

این فراخوان از سوی دفتر مشارکت و فناوری‌های نوین ساخت سازمان ملی زمین و مسکن و در چارچوب دستورالعمل واگذاری زمین به شیوه مشارکتی اجرا می‌شود.