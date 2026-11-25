عاطفه یاریان کارتونیست ایرانی و هنرمند اهل تبریز، موفق به کسب جایزه نخست بخش عمومی سومین مسابقه بین‌المللی کارتون حقوق بشر (İHD) در استانبول ترکیه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، اثر برگزیده این هنرمند با موضوع کودکان میناب، در رقابتی بین‌المللی با حضور هنرمندانی از ۴۹ کشور جهان، توانست نظر هیئت داوران را جلب کند.

سومین مسابقه بین‌المللی کارتون حقوق بشر با موضوع حقوق کودکان، از سوی انجمن حقوق بشر ترکیه (İHD)، شعبه استانبول، برگزار شد و بر اساس نتایج رسمی اعلام‌شده، عاطفه یاریان از ایران موفق به کسب جایزه نخست این رقابت شد.

این دوره از مسابقه با استقبال گسترده هنرمندان بین‌المللی همراه بود؛ به‌طوری‌که ۵۲۰ کارتونیست از ۴۹ کشور جهان در آن شرکت کردند و مجموعاً ۱۲۳۸ اثر به دبیرخانه مسابقه ارسال شد. آثار توسط هیئت داوری بین‌المللی متشکل از ۶ هنرمند مورد ارزیابی قرار گرفتند.

موضوع اثر برنده یاریان است؛ کارتونی با محوریت کودکان میناب که با بهره‌گیری از زبان تصویری و ظرفیت‌های بیانی کارتون، توجه مخاطب را به مسئله کودکان و دغدغه‌های انسانی جلب می‌کند.

عاطفه یاریان هنرمند تجسمی است که از اوایل دهه ۱۳۹۰ فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کرده و در زمینه کارتون مفهومی، اجتماعی و مطبوعاتی فعالیت دارد. وی در سال‌های فعالیت هنری خود بیش از ۳۰ عنوان بین المللی، ملی و استانی کسب کرده است.