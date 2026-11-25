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رئیس سازمان بازرسی کل کشور از افزایش ثبت شرکتها در سامانه سماب از ۷۳۱ به بیش از ۲۰۰۰ شرکت پس از ورود سازمان بازرسی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست مشترک اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست که در فضایی تعاملی و با هدف تقویت همکاریها میان قوه مقننه و سازمان بازرسی صورت گرفت، راهکارهای تحولآفرین در حوزه نظارت و رفع موانع توسعهای کشور مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت هفته بسیج و یادآوری پیوند عمیق با بسیجیان دلاور، بر لزوم ایجاد تحولی اساسی در سازمان بازرسی بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و دستورات ریاست قوه قضاییه تأکید کرد.
جهانگیر با بیان اینکه هدف اصلی دوره جدید مدیریتی سازمان بازرسی، رصد «مسائل کلان کشور» است، به اقدامات ویژه در حوزه شرکتهای دولتی و وابسته به دولت اشاره کرد.
ابهام در تعداد شرکتهای دولتی میتواند منشأ فساد باشد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه ابهام در تعریف و تعداد شرکتهای دولتی و وابسته به دولت میتواند منشأ فساد باشد، گفت: از ۲۲ شهریور، اقدامات گستردهای برای شناسایی دقیق این مجموعهها آغاز شد. در حالی که پیش از این تنها ۷۳۱ شرکت در سامانه سماب ثبت شده بود، با ورود سازمان بازرسی و اعلام هشدارهای لازم، این آمار به بیش از ۲۰۰۰ شرکت افزایش یافت که نشان میدهد بخشهای اقتصادی دولت در اجرای وظایف قانونی خود در زمینه ثبت اطلاعات و رصد شرکتهای زیانده کوتاهی کردهاند.
جهانگیر با اشاره به اقدامات کلان در حوزه ارزی، به تشریح فعالیتهای «هیئت ویژه ارزی» پرداخت و افزود: پیگیری روزانه و هفتگی برای بازگشت ارز ناشی از صادرات و ایفای تعهدات صادرکنندگان، با حضور مقامات ارشد قضایی از جمله رئیس کل دادگستری و دادستان تهران، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، سازمان تعزیرات، بانک مرکزی و وزارت نفت در جریان است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام اینکه تاکنون بیش از ۲۰۰۰ پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این خصوص تشکیل شده و تعدادی نیز به سازمان تعزیرات ارجاع شده است، گفت: جلوگیری از پرداختن به مسائل خرد و رفتن به سوی نظارت و بازرسی هدفمند در نظام مسائل کلان، استراتژی جدید سازمان برای گرهگشایی از مشکلات اقتصادی است.
نظارت بر اجرای قوانین مؤثر بر زندگی مردم
جهانگیر با اشاره به مطالبات اجتماعی و قوانین زمینمانده افزود: اگر سازمان بازرسی بر اجرای قوانین مؤثر بر زندگی مردم پافشاری کند، نگاه مثبت جامعه به این نهاد تزریق خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر لزوم فعالسازی بازرسیها و حراستهای درونسازمانی در وزارتخانهها اشاره کرد و گفت: در صورت بروز تخلف، علاوه بر متخلفان، دستگاههای نظارتی داخلی نیز به دلیل «ترک فعل» تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
جهانگیر با اشاره به محدودیتهای درآمدی ناشی از تحریمها و مشکلات فروش نفت، ورود ویژه سازمان بازرسی به حوزه «معادن» را بهعنوان یک فرصت کلان برای کمک به اقتصاد ملی و توسعه منطقهای معرفی کرد.
رئیس سازمان بازرسی در پایان ضمن اشاره به موضوعاتی نظیر ظرفیت زندانها و قوانین معطلمانده در استانها افزود: خطوط ارتباطی وی به صورت شبانهروزی برای دریافت گزارش هرگونه مانعتراشی در اجرای قانون باز است و شخصاً در این موارد ورود خواهد کرد.
جهانگیر با تأکید بر لزوم «محرومیتزدایی» و توزیع عادلانه منابع در مناطق محروم، از نمایندگان خواست جلسات مشترک را به صورت مستمر ادامه دهند تا خروجی این نشستها منجر به رضایت مردم و ادای دین در برابر شهدا و خانوادههای ایثارگران شود.