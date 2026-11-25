به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست مشترک اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست که در فضایی تعاملی و با هدف تقویت همکاری‌ها میان قوه مقننه و سازمان بازرسی صورت گرفت، راهکار‌های تحول‌آفرین در حوزه نظارت و رفع موانع توسعه‌ای کشور مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت هفته بسیج و یادآوری پیوند عمیق با بسیجیان دلاور، بر لزوم ایجاد تحولی اساسی در سازمان بازرسی بر اساس رهنمود‌های مقام معظم رهبری و دستورات ریاست قوه قضاییه تأکید کرد.

جهانگیر با بیان اینکه هدف اصلی دوره جدید مدیریتی سازمان بازرسی، رصد «مسائل کلان کشور» است، به اقدامات ویژه در حوزه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت اشاره کرد.

ابهام در تعداد شرکت‌های دولتی می‌تواند منشأ فساد باشد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه ابهام در تعریف و تعداد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت می‌تواند منشأ فساد باشد، گفت: از ۲۲ شهریور، اقدامات گسترده‌ای برای شناسایی دقیق این مجموعه‌ها آغاز شد. در حالی که پیش از این تنها ۷۳۱ شرکت در سامانه سماب ثبت شده بود، با ورود سازمان بازرسی و اعلام هشدار‌های لازم، این آمار به بیش از ۲۰۰۰ شرکت افزایش یافت که نشان می‌دهد بخش‌های اقتصادی دولت در اجرای وظایف قانونی خود در زمینه ثبت اطلاعات و رصد شرکت‌های زیان‌ده کوتاهی کرده‌اند.

جهانگیر با اشاره به اقدامات کلان در حوزه ارزی، به تشریح فعالیت‌های «هیئت ویژه ارزی» پرداخت و افزود: پیگیری روزانه و هفتگی برای بازگشت ارز ناشی از صادرات و ایفای تعهدات صادرکنندگان، با حضور مقامات ارشد قضایی از جمله رئیس کل دادگستری و دادستان تهران، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، سازمان تعزیرات، بانک مرکزی و وزارت نفت در جریان است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام اینکه تاکنون بیش از ۲۰۰۰ پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این خصوص تشکیل شده و تعدادی نیز به سازمان تعزیرات ارجاع شده است، گفت: جلوگیری از پرداختن به مسائل خرد و رفتن به سوی نظارت و بازرسی هدفمند در نظام مسائل کلان، استراتژی جدید سازمان برای گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی است.

نظارت بر اجرای قوانین مؤثر بر زندگی مردم

جهانگیر با اشاره به مطالبات اجتماعی و قوانین زمین‌مانده افزود: اگر سازمان بازرسی بر اجرای قوانین مؤثر بر زندگی مردم پافشاری کند، نگاه مثبت جامعه به این نهاد تزریق خواهد شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر لزوم فعال‌سازی بازرسی‌ها و حراست‌های درون‌سازمانی در وزارتخانه‌ها اشاره کرد و گفت: در صورت بروز تخلف، علاوه بر متخلفان، دستگاه‌های نظارتی داخلی نیز به دلیل «ترک فعل» تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

جهانگیر با اشاره به محدودیت‌های درآمدی ناشی از تحریم‌ها و مشکلات فروش نفت، ورود ویژه سازمان بازرسی به حوزه «معادن» را به‌عنوان یک فرصت کلان برای کمک به اقتصاد ملی و توسعه منطقه‌ای معرفی کرد.

رئیس سازمان بازرسی در پایان ضمن اشاره به موضوعاتی نظیر ظرفیت زندان‌ها و قوانین معطل‌مانده در استان‌ها افزود: خطوط ارتباطی وی به صورت شبانه‌روزی برای دریافت گزارش هرگونه مانع‌تراشی در اجرای قانون باز است و شخصاً در این موارد ورود خواهد کرد.

جهانگیر با تأکید بر لزوم «محرومیت‌زدایی» و توزیع عادلانه منابع در مناطق محروم، از نمایندگان خواست جلسات مشترک را به صورت مستمر ادامه دهند تا خروجی این نشست‌ها منجر به رضایت مردم و ادای دین در برابر شهدا و خانواده‌های ایثارگران شود.