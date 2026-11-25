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فرمانده یگان حفاظت گمرک ایران، از بازداشت ۱۷۱ نفر از اتباع خارجی که قصد خروج غیرقانونی از کشور از طریق مرز بازرگان را داشتند، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سرهنگ زمانی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: شب گذشته، در عملیاتی غافلگیرانه و با هوشیاری و اقدام بهموقع مأموران یگان حفاظت گمرک بازرگان، ۱۷۱ نفر از اتباع غیرمجاز که قصد خروج غیرقانونی از کشور و عزیمت به کشور ترکیه را داشتند، شناسایی و بازداشت شدند. این افراد تابعیت کشور افغانستان را داشتند.
فرمانده یگان حفاظت گمرک ایران در پایان ضمن قدردانی از تلاش و مسئولیتپذیری مأموران یگان حفاظت گمرک بازرگان تأکید کرد: صیانت از مرزهای اقتصادی و تجاری کشور، مقابله با قاچاق و پیشگیری از ترددهای غیرقانونی، از مأموریتهای مهم یگان حفاظت گمرک است و کارکنان این یگان با هوشیاری، آمادگی و تعهد سازمانی، با هرگونه اقدام مغایر با قوانین و مقررات برخورد خواهند کرد.