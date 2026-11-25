





به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سرهنگ زمانی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: شب گذشته، در عملیاتی غافلگیرانه و با هوشیاری و اقدام به‌موقع مأموران یگان حفاظت گمرک بازرگان، ۱۷۱ نفر از اتباع غیرمجاز که قصد خروج غیرقانونی از کشور و عزیمت به کشور ترکیه را داشتند، شناسایی و بازداشت شدند. این افراد تابعیت کشور افغانستان را داشتند.



فرمانده یگان حفاظت گمرک ایران در پایان ضمن قدردانی از تلاش و مسئولیت‌پذیری مأموران یگان حفاظت گمرک بازرگان تأکید کرد: صیانت از مرزهای اقتصادی و تجاری کشور، مقابله با قاچاق و پیشگیری از ترددهای غیرقانونی، از مأموریت‌های مهم یگان حفاظت گمرک است و کارکنان این یگان با هوشیاری، آمادگی و تعهد سازمانی، با هرگونه اقدام مغایر با قوانین و مقررات برخورد خواهند کرد.