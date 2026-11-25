سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط برای مقابله با تهدیدات سایبری گفت: ارتقای امنیت سایبری کشور و تداوم ارائه خدمات پایدار در فضای مجازی از اولویت‌های این مرکز است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان، سخنگوی این مرکز، امروز در نخستین نشست کمیته راهبری دومین رویداد ملی پایش امنیت سایبری، با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: دشمن از مسیرهای مختلف تلاش می‌کند به زیرساخت‌های سایبری آسیب بزند و خدمات عمومی را مختل کند، هرچند بسیاری از این تلاش‌ها تاکنون ناکام مانده است.

وی افزود: در چنین شرایطی، همکاری و همگرایی همه دستگاه‌های مرتبط برای انجام اقدامات مشترک و ارتقای امنیت سایبری کشور، از اولویت‌های مرکز ملی فضای مجازی به شمار می‌رود.

دلیریان با تأکید بر اهمیت حفظ آرامش مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی گفت: از سال گذشته و با ریاست دکتر حجت در مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری، اقدامات میدانی متعددی در این حوزه انجام شده و این روند با قوت ادامه خواهد یافت.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، برگزاری نخستین رویداد ملی پایش امنیت سایبری در سال گذشته را یکی از اقدامات عملیاتی مؤثر در این زمینه دانست و تصریح کرد: این رویداد دستاوردهای ارزشمندی به همراه داشت و در دومین دوره نیز با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، برگزاری گسترده‌تر کارگاه‌ها و رزمایش‌های مختلف در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از اجرای طرح رتبه‌بندی امنیت سایبری خدمات‌دهندگان فضای مجازی با محوریت مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری و مشارکت دستگاه‌های هماهنگ‌کننده بخشی خبر داد و گفت: تاکنون پنج دوره از این ارزیابی‌ها انجام شده و نتایج گروه نخست، شامل شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پیامک انبوه، برای اطلاع مردم به‌صورت عمومی منتشر شده است.

دلیریان افزود: نتایج ارزیابی چهار گروه دیگر نیز به‌زودی اعلام می‌شود. به گفته وی، فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی مردم درباره وضعیت امنیت سایبری خدمات فضای مجازی از اهداف مرکز رسانه و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی است.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در پایان از دستگاه‌های مرتبط با حوزه امنیت سایبری خواست برای برگزاری دومین رویداد ملی پایش امنیت سایبری همکاری کامل داشته باشند و در روند اجرای برنامه‌های آن مشارکتی فعال و جدی انجام دهند.