نماینده فائو در ایران، تغییرات اقلیمی را از مهم‌ترین چالش‌های صنعت زنبورداری دانست و بر تقویت همکاری‌های علمی و اجرایی برای حمایت از زنبورداران تأکید کرد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، فرخ طایراو، نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ایران، در چهارمین کنگره بین‌المللی و دوازدهمین کنگره ملی زنبورعسل ایران، با اشاره به نقش زنبورداری در بخش کشاورزی و امنیت غذایی گفت: پیشرفت این صنعت نشان‌دهنده وضعیت رو به رشد بخش کشاورزی است و در مقابل، افزایش دشواری‌ها و کاهش فعالیت در حوزه زنبورداری می‌تواند نشانه وجود مشکلات در بخش کشاورزی باشد.

او با اشاره به جایگاه ایران در صنعت زنبورداری جهان افزود: کشورمان در سال‌های گذشته در بخش کشاورزی و زنبورداری دستاورد‌های قابل توجهی داشته و توانسته است جایگاه مناسبی در سطح جهانی به دست آورد.

نماینده فائو در ایران با بیان اینکه سالانه حدود ۱۲۸ هزار تن عسل در کشور تولید می‌شود، گفت: بخشی از این محصول در بازار داخلی مصرف و بخشی نیز به کشور‌های دیگر صادر می‌شود؛ بنابراین تولید زنبورداران ایرانی علاوه بر تأمین نیاز غذایی داخل، در اختیار مصرف‌کنندگان دیگر کشور‌ها نیز قرار می‌گیرد.

طایراو تغییرات اقلیمی را از چالش‌های مهم این صنعت دانست و اظهار کرد: این تغییرات بر زیرساخت‌ها و بخش‌های مختلف کشاورزی اثر می‌گذارد، اما زنبورداران با دشواری‌های بیشتری مواجه‌اند؛ زیرا زنبور‌ها موجودات حساسی هستند و حتی تغییرات کوچک در شرایط زیستی آنها می‌تواند مشکلات قابل توجهی ایجاد کند.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری میان متخصصان، زنبورداران، وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی ادامه داد: فائو از تقویت همکاری‌های نزدیک میان این بخش‌ها حمایت می‌کند؛ چراکه دستاورد‌های علمی متخصصان باید از طریق سازوکار‌های مناسب به کشاورزان و تولیدکنندگان منتقل شود و بخش خصوصی نیز در این زمینه نقش مهمی دارد.

نماینده فائو در ایران با اشاره به اینکه اهمیت زنبورداری تنها به تولید عسل محدود نمی‌شود، افزود: این صنعت علاوه بر تولید محصولات مختلف، از طریق خدمات خود در حوزه‌های گوناگون کشاورزی نیز نقش‌آفرینی می‌کند؛ از این رو، کاهش یا تأخیر در فعالیت‌های زنبورداری می‌تواند بر بخش‌های مرتبط با آن نیز اثر بگذارد.

طایراو همچنین از آمادگی فائو برای انتقال دانش و تجربیات بین‌المللی به متخصصان زنبورداری ایران خبر داد و گفت: دانش و تجربیات گردآوری‌شده از کشور‌های عضو در این سازمان، می‌تواند در اختیار دانشمندان و متخصصان ایرانی قرار گیرد تا زمینه توسعه همکاری‌ها و ارتقای این صنعت فراهم شود.