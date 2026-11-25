به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجموعه ۱۴ جلدی شرح نهج‌البلاغه اثر شهید سید هاشم صفی الدین، حاصل ۱۰ سال تلاش عاشقانه این شهید در ادای نذر برای به ثمر نشستن شرحی از کلام امیرالمؤمنین، علی (ع) است.

این اثر قرار است روز چهارشنبه با سخنرانی شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان رونمایی شود. در مقدمه این اثر که به قلم تدوین‌کنندگان به رشته تحریر درآمده، نوشته شده:

به ندرت می‌توان کتابی از میان متون میراث اسلامی یافت که همانند نهج‌البلاغه، در طول قرن‌ها تا این اندازه مورد توجه و اهتمام مستمر قرار گرفته باشد؛ کتابی که همواره در دروس علمی و فکری حضور داشته و شروح، حواشی و پژوهش‌های گوناگونی پیرامون آن شکل گرفته است.

این میزان از توجه، به دلیل غنای زبانی، اندیشه‌ای و حکمتی است که در آن نهفته است و به واسطه دربرداشتن سخنان، خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های امیرالمؤمنین (ع) است که توسط شریف رضی گردآوری و در این اثر گرانبها تدوین شده است.

از زمان پیدایش آن، توجه به نهج‌البلاغه تنها به حفظ و روایت متون آن محدود نماند، بلکه به بررسی منابع، شرح واژگان و معانی، و پرده‌برداری از ابعاد فکری، تربیتی و اجتماعی آن گسترش یافت؛ به گونه‌ای که حضوری پایدار در سراسر میراث اسلامی، از گذشته تا به امروز، از خود به جای گذاشت.

جایگاه والای نهج‌البلاغه در میراث اسلامی، صرفاً منحصر به حضور در تألیفات نویسندگان نبود، بلکه در قالب‌های گوناگونی از توجه و عنایت ویژه متجلی شد و متناسب با ذخایر زبانی، فکری و معرفتی این کتاب تنوع یافت.

بخش دیگری از مقدمه به روند ادامه کار پس از شهادت شهید سیدهاشم صفی‌الدین اشاره شده است:

پس از شهادت ایشان، عزم خود را جزم کردیم تا پروژه‌ای را که او چشم‌انتظار تحققش بود به سرانجام برسانیم. بر این اساس، گروه پیگیری کار‌های باقی‌مانده روی سایر مجلدات را آغاز کرد تا این شرح به شکلی درخور و شایسته اثری که شهید بزرگوار پایه‌گذاری و پیگیری کرده بود، آماده و منتشر شود. بدین‌ترتیب، این کار وفا به عهد و ادای نذر شهید عزیز ما و تحقق آرزوی او بود تا نام مبارکش در دیوان شارحان نهج‌البلاغه جای گیرد، همان‌گونه که در دیوان علمای شهید حاضر است.

امیدواریم این شرح، افزوده ارزنده‌ای به مکتوبات اسلامی باشد و جایگاه خود را میان شروح نهج‌البلاغه باز کند و پژوهشگران و خوانندگان را در فهم کلام امیرالمؤمنین (ع) و کشف ابعاد و دلالت‌های آن یاری رساند.

بر این اساس، مجلدات یک تا هشت به شرح خطبه‌ها (شامل ۲۴۱ خطبه)، جلد‌های ۹ و ۱۰ به شرح نامه‌ها، رساله‌ها و عهدنامه‌ها و جلد‌های ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ به شرح کلمات قصار و حکمت‌ها اختصاص یافته است.