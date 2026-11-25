به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رویداد ملی کارآفرینی و مسئولیت اجتماعیب فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها و تجربه‌های الهام‌بخش کارآفرینان، توان‌خواهان و فرزندان ترخیصی بهزیستی است. افرادی که با تکیه بر توانمندی‌های خود، در مسیر اشتغال، خوداتکایی و مشارکت مؤثر در جامعه گام برمی‌دارند. صاحبان کسب و کار‌هایی که علاوه بر پیگیری اهداف و آروز‌های خود، مسیر زندگی را برای دیگر هموطنان هموارتر کردند.

محمدعلی میرزایی گزارش می‌دهد؛