شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۴ اذر ۱۴۰۵ با ثبت بازدهی ۰.۹۶ درصدی و افزایش ۸۲ هزار و ۱۷۷ واحدی به ۸ میلیون و ۶۷۳ هزار واحد رسید و از سقف قبلی عبور کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۱.۳۱ درصدی و افزایش ۳۳ هزارو ۹۰۵ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۶۱۴ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز یک هزارو ۸۵۶ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه فلزات اساسی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۳۸ هزار و ۸۵۷ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۸۲ درصد بازار معادل حدود ۷۷۴ نماد در محدوده‌ی مثبت قرار گرفتند و بازار در تعادل قرار داشت