معاون وزیر راه و شهرسازی با رد برداشت‌ها درباره توقف ساخت‌وساز در استان‌های تهران و البرز اعلام کرد: سیاست جدید دولت، مدیریت رشد شهری، صیانت از منابع طبیعی و توزیع متوازن جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی است و تأمین مسکن مورد نیاز ساکنان این منطقه همچنان در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، با تشریح ابعاد برنامه دولت برای مدیریت تحولات شهری در استان‌های تهران و البرز گفت: مصوبه دولت در این زمینه به معنای توقف ساخت‌وساز یا جلوگیری از تأمین مسکن نیست، بلکه با هدف کنترل گسترش نامتوازن شهرها و مدیریت ظرفیت‌های موجود تدوین شده است.

کاظمیان با اشاره به ابلاغ برنامه اقدام برای ساماندهی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز در مهر امسال افزود: این مصوبه حاصل همکاری دستگاه‌های مختلف دولتی است و موضوعات مرتبط با شهرسازی، حمل‌ونقل، آب، فضای سبز و فعالیت‌های صنعتی را به‌صورت هماهنگ دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه تهران و البرز از نظر سکونت، اشتغال و ارائه خدمات به یکدیگر وابستگی گسترده‌ای دارند، اظهار داشت: مجموعه شهری این دو استان شامل ۶۷ شهر و شمار زیادی روستا و شهرک صنعتی است که ارتباطات میان آن‌ها ضرورت برنامه‌ریزی در مقیاس منطقه‌ای را افزایش داده است.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور تصریح کرد: اداره جداگانه شهرها و شهرستان‌ها نمی‌تواند پاسخگوی همه مسائل مشترک این محدوده باشد و برای مدیریت چالش‌هایی مانند ترافیک، آلودگی هوا، کمبود آب و گسترش سکونتگاه‌های پراکنده، هماهنگی میان مناطق مختلف ضروری است.

کاظمیان با اشاره به بررسی‌های حقوقی انجام‌شده درباره مصوبه دولت گفت: از مجموع ۲۴ بند این برنامه، چهار بند با ایرادهای قانونی مواجه شده است که بیشتر به نحوه تنظیم احکام و رعایت حدود اختیارات دستگاه‌ها مربوط می‌شود.

وی افزود: این موارد شامل نحوه تعریف تمرکززدایی و انتقال اختیارات به سطوح محلی، ضوابط تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها، شرایط صدور پایان‌کار ساختمان‌های دارای زیربنای بیش از دو هزار مترمربع و همچنین ملاحظات اعتباری و بودجه‌ای است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره موضوع پایان‌کار ساختمان‌ها نیز توضیح داد: الزام ارائه برنامه تأمین آب نباید به ساختمان‌هایی که پیش از این پروانه ساختمانی دریافت کرده‌اند تسری پیدا کند و این موضوع در زمان تدوین مصوبه نیز مدنظر بوده است.

کاظمیان با تأکید بر اینکه انتقادها درباره ممنوعیت کلی احداث بنا با مفاد مصوبه همخوانی ندارد، گفت: هیچ حکمی مبنی بر توقف مطلق ساخت‌وساز در تهران و البرز در این برنامه وجود ندارد.

وی ادامه داد: بر اساس ماده سه مصوبه، احداث بنا و صدور مجوزهای ساختمانی فراتر از ظرفیت تعیین‌شده در طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها ممنوع است و ملاک عمل، ظرفیت‌های مصوب شهرها خواهد بود.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به ظرفیت جمعیتی شهرهای این دو استان بیان کرد: مجموع ظرفیت پیش‌بینی‌شده در طرح‌های جامع و تفصیلی ۶۷ شهر تهران و البرز حدود ۲۲ میلیون نفر است، در حالی که جمعیت فعلی این محدوده نزدیک به ۱۷ میلیون نفر برآورد می‌شود.

وی افزود: بر این اساس، حدود پنج میلیون نفر ظرفیت استفاده‌نشده در طرح‌های شهری وجود دارد که نشان می‌دهد امکان پاسخگویی به بخشی از نیازهای سکونتی، در چارچوب برنامه‌ریزی‌های موجود فراهم است.

کاظمیان خاطرنشان کرد: در صورت تکمیل ظرفیت جمعیتی یک شهر و وجود ضرورت برای افزایش آن، امکان بازنگری در طرح جامع و تفصیلی همچنان وجود دارد و مصوبه دولت این مسیر قانونی را مسدود نکرده است.

وی با اشاره به تفاوت روند رشد جمعیت در شهرهای منطقه گفت: برخی شهرهای استان‌های تهران و البرز ظرفیت پذیرش جمعیت بیشتری دارند و این موضوع در برنامه‌ریزی‌های مربوط به توزیع جمعیت و خدمات مورد توجه قرار گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از اهداف اصلی این سیاست را کاهش تمرکز فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در پایتخت دانست و افزود: تمرکز فرصت‌های شغلی، افزایش مهاجرت و رشد تقاضای مسکن، چرخه‌ای ایجاد کرده است که فشار بر منابع آب، زیرساخت‌ها و محیط زیست را افزایش می‌دهد.

کاظمیان تأکید کرد: تقویت ظرفیت‌های اقتصادی سایر استان‌ها می‌تواند به توزیع متعادل‌تر جمعیت و فعالیت‌ها در کشور کمک کند و از تشدید مشکلات در محدوده تهران و البرز جلوگیری کند.

وی با اشاره به برنامه‌های بلندمدت دولت برای این منطقه گفت: در کنار اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت مصوبه ۲۴ بندی، بازنگری طرح مجموعه شهری تهران و البرز با افق زمانی ۲۰ ساله نیز در دستور کار قرار دارد.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران افزود: مطالعات این طرح از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و اکنون در مراحل پایانی قرار دارد و پس از تکمیل، برای طی مراحل تصویب ارائه خواهد شد.

کاظمیان همچنین با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر بررسی کارشناسی این برنامه گفت: رئیس‌جمهور در جلسات هیئت دولت پیگیر موضوع بوده و بر دریافت دیدگاه‌های کارشناسان، دانشگاهیان و رسانه‌ها برای افزایش آگاهی عمومی و بررسی دقیق‌تر ابعاد مصوبه تأکید داشته است.

وی در پایان تأمین مسکن مناسب و متناسب با توان اقتصادی خانوارها را از الزامات مدیریت شهری دانست و تصریح کرد: ساکنان تهران و البرز حق برخورداری از مسکن در استطاعت، خدمات مناسب و زیرساخت‌های مورد نیاز زندگی را دارند و هدف برنامه جدید نیز ساماندهی شرایط سکونت و ارتقای کیفیت زندگی در این منطقه است.