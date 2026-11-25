به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: برای ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز رودخانه‌های مازندران در مواجهه با سیلاب‌های ناشی از پدیده ال‌نینو به همراهی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط و عضو کمیته راهبری مقابله با سیل نیاز است.

سید محمد موسوی افزود: با توجه به فعال شدن پدیده ال‌نینو در سال جاری، علاوه بر اقدامات از پیش تعیین‌شده‌ای که برای ایمن‌سازی رودخانه‌ها در نظر گرفته شده بود، امسال از سوی سازمان مدیریت بحران کشور نیز اقداماتی به استان‌ها تکلیف شد که برای مازندران یکی از این اقدامات مورد تاکید، لایروبی و ایمن‌سازی ۶۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان و حذف درختان موجود در بستر رودخانه بود.

وی گفت: بر اساس برنامه تعیین شده برای مازندران، ایمن‌سازی حدود ۲۴ کیلومتر از این ۶۰ کیلومتر بر عهده شرکت آب منطقه‌ای مازندران گذاشته شد که تا پایان آبان از این مقدار نیز عبور کردیم و به ۲۵ کیلومتر ایمن‌سازی رسیدیم.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران تاکید کرد: راهداری، شهرداری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم در اجرای این طرح مشارکت دارند و بخش‌هایی از این محدوده‌های در نظر گرفته شده توسط این نهاد‌ها در حال ایمن‌سازی است.