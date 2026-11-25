اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم با اعلام آمادگی کامل برای مقابله با بارش‌های احتمالی، بر اجرای طرح راهداری بدون مرز و تامین ایمنی شبکه راه‌های استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، محمدحسن کلهری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم، در نشست بررسی تمهیدات زمستانی با اشاره به اهمیت راه‌های استان به عنوان کریدور‌های حیاتی اتصال هفده استان به مرکز کشور گفت: هرگونه اختلال در تردد محور‌های ترانزیتی، می‌تواند بر شبکه جاده‌ای کشور تأثیر بگذارد. از این رو، تجهیز ناوگان، بهسازی ایستگاه‌های امدادی و آموزش نیرو‌های متخصص از اولویت‌های اصلی این اداره در فصل سرما قرار گرفته است.

آقای کلهری با تبیین مفهوم «راهداری بدون مرز»، استان قم را به عنوان بازوی کمکی سایر استان‌ها در زمان بروز حوادث جوی معرفی کرد و خاطرنشان کرد: حضور نیرو‌های این اداره در استان‌هایی نظیر گیلان، لرستان و خوزستان، به‌ویژه در حوادث سیل، نشان‌دهنده تعهد این مجموعه به خدمات‌رسانی فراتر از مرز‌های استان است.

مدیرکل راهداری قم با مرور تجربیات سال‌های گذشته و چالش‌های ناشی از بارش‌های سنگین، بر ضرورت به‌روزرسانی تجهیزات و توانمندی‌های عملیاتی تأکید کرد.

وی افزود: در سال جاری، ضمن احداث سه راهدارخانه جدید و بهسازی هفت ایستگاه دیگر، فرآیند اورهال و تعمیرات برای ۱۴۵ دستگاه از ماشین‌آلات راهداری و خرید تجهیزات تخصصی نظیر نمک‌پاش و بیل‌برف‌رو نیز به انجام رسیده است. همچنین برای تضمین سرعت عمل در رفع یخ‌زدگی سطوح، مقادیر قابل توجهی مخلوط ماسه و نمک در ایستگاه‌های مختلف ذخیره شده است.

کلهری در پایان با اشاره به اهمیت نیروی انسانی، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای کارکنان را از اقدامات کلیدی دانست و بر لزوم همکاری نزدیک میان اداره کل راهداری، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای حفظ ایمنی جاده‌ها در طول فصل بارش‌ها تأکید کرد.