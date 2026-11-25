معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش با تاکید بر ضرورت تقویت جایگاه تربیت در مدارس، پرورش را فرصتی برای تجربه، خلاقیت و بروز توانمندی‌های دانش‌آموزان دانست و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا دانش‌آموزان از مخاطبان برنامه‌های پرورشی به کنشگران اصلی فعالیت‌های تربیتی تبدیل شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ صادق حسین‌زاده ملکی در گردهمایی رؤسای ادارات فرهنگی، هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی وزارت آموزش‌وپرورش سراسر کشور، با تاکید بر ضرورت تقویت جایگاه تربیت در مدارس، اظهار کرد: پرورش باید در متن برنامه درسی و تار و پود نظام تعلیم‌وتربیت جریان داشته باشد و به دانش‌آموزان فرصت دهد تا آموخته‌های خود را در موقعیت‌های واقعی زندگی تجربه کنند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش دو بال مکمل تربیت متوازن و متعادل هستند، افزود: توجه به هر دو حوزه، زمینه‌ساز رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان است و فعالیت‌های پرورشی می‌توانند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزشی نیز داشته باشند.

حسین‌زاده ملکی گفت: پرورش بر پایه موقعیت‌های تربیتی، با محوریت دانش‌آموز و با هدف بروز و ظهور توانمندی‌های او در مواجهه با محیط پیرامونی شکل می‌گیرد. در این مسیر، معلم و مربی باید زمینه‌ساز و تسهیل‌گر باشند تا دانش‌آموز فرصت تجربه، مشارکت، تصمیم‌گیری و رشد پیدا کند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه حوزه پرورشی می‌تواند آزمایشگاه زندگی دانش‌آموزان باشد، ادامه داد: همان‌طور که برای دروس فیزیک و شیمی آزمایشگاه در نظر گرفته می‌شود، دانش‌آموزان نیز باید فرصت داشته باشند آموخته‌های خود را در موقعیت‌های متنوع زندگی تجربه کنند تا برای ساختن آینده‌ای موفق و نقش‌آفرینی در پیشرفت کشور آماده شوند.

وی با تاکید بر ضرورت گسترش فعالیت‌های مدرسه‌محور تصریح کرد: باید فرصت مشارکت در فعالیت‌های پرورشی برای همه دانش‌آموزان فراهم شود و در کنار برنامه‌های تخصصی، فعالیت‌های عمومی و فراگیر نیز مورد توجه قرار گیرد. هدف آن است که دانش‌آموزان در برنامه‌های تربیتی صرفاً مخاطب نباشند، بلکه نقش‌آفرینی و مشارکت فعال داشته باشند.

حسین‌زاده ملکی با اشاره به اهمیت احیای فرصت‌های پرورشی در تمام پایه‌های تحصیلی اظهار کرد: باید ساعت فعالیت پرورشی برای هر ۱۲ پایه تحصیلی مورد توجه قرار گیرد. این فعالیت‌ها می‌توانند در قالب کار‌های گروهی، تماشای فیلم و مستند، گفت‌و‌گو، بازی‌های هدفمند و تجربه‌های مشارکتی طراحی شوند.

وی افزود: فعالیت‌های پرورشی باید فرصتی برای بروز و ظهور آموخته‌های دانش‌آموزان باشند؛ فرصتی که در آن دانش‌آموز بتواند تفکر کند، تجربه به دست آورد، با دیگران تعامل داشته باشد و توانایی‌های خود را پرورش دهد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش به اهمیت توسعه و بهسازی فضا‌های پرورشی و اردوگاه‌های دانش‌آموزی اشاره کرد و گفت: تقویت زیرساخت‌های اردوگاهی، ارتقای امکانات، بهسازی فضا‌ها و توجه به محیط و فضای سبز از جمله محور‌های مورد توجه در توسعه این ظرفیت‌هاست.

وی با اشاره به نقش اردو در تربیت دانش‌آموزان تصریح کرد: اردو یکی از موقعیت‌های ارزشمند تربیتی است؛ زیرا دانش‌آموز در این فضا فرصت تجربه، تعامل، مشارکت و یادگیری در محیطی متفاوت را پیدا می‌کند. از این رو، باید زمینه بهره‌مندی دانش‌آموزان از فرصت‌های اردویی فراهم شود.

حسین‌زاده ملکی سرگرمی‌های مفید فردی و گروهی را از لایه‌های مهم فعالیت‌های پرورشی دانست و خاطرنشان کرد: بازی، سفر، فعالیت‌های گروهی و تجربه‌های جمعی می‌توانند در کنار سایر برنامه‌های تربیتی، به رشد خرد و مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان کمک کنند.

تاکید بر عدالت تربیتی و فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش با تاکید بر اهمیت عدالت تربیتی، فراهم کردن فرصت‌های متنوع برای حضور دانش‌آموزان در فعالیت‌های فرهنگی، هنری و اردویی را از ضرورت‌های نظام تعلیم‌وتربیت دانست و اظهار کرد: هر دانش‌آموز باید متناسب با علایق و توانمندی‌های خود، فرصت تجربه موقعیت‌های تربیتی و حضور در فعالیت‌های جمعی و اجتماعی را داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت اردو‌های دانش‌آموزی افزود: اردو یکی از موقعیت‌های ارزشمند تربیتی است که زمینه تجربه زندگی جمعی، تعامل اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و نشاط دانش‌آموزان را فراهم می‌کند و باید امکان بهره‌مندی همه دانش‌آموزان از این فرصت، به‌ویژه دانش‌آموزان مناطق محروم، فراهم شود.

مشارکت دانش‌آموزان؛ محور فعالیت‌های پرورشی

حسین‌زاده ملکی با تاکید بر اینکه دانش‌آموزان در سنین نوجوانی و جوانی نیازمند تجربه مسئولیت و مشارکت هستند، گفت: باید در مدرسه فرصت‌های واقعی برای نقش‌آفرینی دانش‌آموزان ایجاد شود تا آنان از همان سال‌های تحصیل، مسئولیت‌پذیری، مشارکت اجتماعی و کار جمعی را تجربه کنند.

وی تشکل‌های دانش‌آموزی را از بستر‌های مهم تحقق این هدف دانست و افزود: تشکل‌ها باید به کارخانه‌های تولید نقش و مسئولیت تبدیل شوند؛ به این معنا که دانش‌آموزان در فعالیت‌های مدرسه و برنامه‌های اجتماعی، متناسب با توانایی‌های خود مسئولیت بپذیرند و در اجرای برنامه‌ها نقش مؤثر داشته باشند.

نقشینه؛ بستری برای حضور فراگیر دانش‌آموزان در فعالیت‌های پرورشی

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به نقشینه، اظهار کرد: این طرح با هدف ایجاد چارچوبی منسجم برای مسابقات، جشنواره‌ها، پویش‌ها و فعالیت‌های دانش‌آموزی دنبال می‌شود و یکی از اهداف اصلی آن، افزایش مشارکت واقعی دانش‌آموزان در برنامه‌های پرورشی است.

وی ادامه داد: تنوع فعالیت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که دانش‌آموزان با علایق و استعداد‌های متفاوت بتوانند زمینه مورد علاقه خود را برای فعالیت انتخاب کنند. در این مسیر، علاوه بر توجه به کیفیت و تخصص، گسترش مشارکت عمومی و فراهم کردن فرصت حضور برای همه دانش‌آموزان اهمیت دارد.

پیوند استعدادیابی با فرصت‌های تربیتی دانش‌آموزان

حسین‌زاده ملکی بر اهمیت شناسایی استعداد‌ها و علایق دانش‌آموزان از دوره ابتدایی تاکید کرد و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا علایق و توانمندی‌های دانش‌آموزان شناسایی و متناسب با آنها فرصت‌های متنوعی برای رشد و بروز استعدادهایشان در مدرسه و کانون‌های فرهنگی و تربیتی فراهم شود.

وی افزود: استعدادیابی زمانی اثربخش خواهد بود که به فرصت‌های واقعی برای فعالیت و رشد دانش‌آموزان متصل شود و هر دانش‌آموز بتواند در طول سال تحصیلی، متناسب با علاقه خود، تجربه‌های متنوعی به دست آورد.

حسین‌زاده ملکی از اهمیت تقویت فعالیت‌های پرنشاط، بازی‌های گروهی، سرگرمی‌های هدفمند و برنامه‌های فرهنگی درون مدرسه‌ای سخن گفت و این فعالیت‌ها را زمینه‌ساز رشد مهارت‌های زندگی، تعامل اجتماعی و شکوفایی توانمندی‌های دانش‌آموزان دانست.