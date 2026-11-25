میزان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به مؤدیان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با رشد ۷۵ درصدی به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسید؛ همزمان وزارت اقتصاد با هدف تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و تأمین نقدینگی بنگاه‌ها، کاهش زمان استرداد مالیات از حدود دو ماه به کمتر از ۱۰ روز را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت اقتصاد؛ بازپرداخت مالیات به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در کنار افزایش وصول درآمد‌های مالیاتی، یکی از محور‌های عملکرد نظام مالیاتی در سال جاری بوده است؛ موضوعی که با توسعه سامانه‌های الکترونیکی و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در مسیر تسریع و تسهیل فرایند‌ها قرار گرفته است.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده در پنج ماه نخست سال به ۳۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۲۰ درصد افزایش داشته است.

همچنین بر اساس آمار اعلام‌شده در مهرماه، میزان استرداد مالیات بر ارزش افزوده در شش ماه نخست سال به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۷۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد؛ در حالی که این رقم در نیمه نخست سال گذشته حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

افزایش بازپرداخت مالیات در کنار رشد وصولی‌ها

روند استرداد مالیات در شرایطی افزایش یافته که درآمد‌های مالیاتی دولت نیز رشد داشته است. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۱۰۷۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶ درصد افزایش داشته است.

در همین دوره، حدود ۳۸.۲ درصد از درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال جاری محقق شده است. این روند نشان می‌دهد نظام مالیاتی در کنار تأمین منابع دولت، افزایش بازپرداخت اعتبار مالیاتی مؤدیان را نیز در دستور کار داشته است.

کاهش زمان استرداد مالیات از دو سال به دو ماه

یکی از تغییرات اعلام‌شده در فرایند استرداد مالیاتی، کاهش زمان بازپرداخت است. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر اعلام کرد زمان استرداد مالیات که در گذشته در برخی موارد تا دو سال طول می‌کشید، اکنون به حدود دو ماه کاهش یافته است.

وزیر اقتصاد همچنین کاهش این زمان به کمتر از ۱۰ روز را هدف بعدی وزارت اقتصاد عنوان کرد؛ هدفی که تحقق آن نیازمند تسریع فرایند‌های اجرایی و توسعه هوشمندسازی در سازمان امور مالیاتی است.

سامانه مؤدیان؛ یکی از عوامل تسریع استرداد

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب‌های الکترونیکی از جمله عوامل مؤثر در افزایش سرعت استرداد مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است.

در این سازوکار، اطلاعات معاملات و اعتبار مالیاتی مؤدیان در بستر سامانه‌های الکترونیکی ثبت و پردازش می‌شود و کاهش فرایند‌های دستی می‌تواند زمینه تسریع رسیدگی و بازپرداخت مالیات را فراهم کند.

استرداد مالیات بر ارزش افزوده به‌ویژه برای صادرکنندگان و بنگاه‌هایی که در زنجیره تولید و تجارت فعالیت می‌کنند اهمیت دارد؛ زیرا مالیات پرداخت‌شده در مراحل مختلف فعالیت اقتصادی، در موارد مقرر قانونی باید به مؤدی بازگردانده شود.

هدف بعدی؛ بازپرداخت مالیات در کمتر از ۱۰ روز

کاهش زمان استرداد مالیات به کمتر از ۱۰ روز، هدفی است که وزیر اقتصاد برای ادامه تحول دیجیتال نظام مالیاتی مطرح کرده است. تحقق این برنامه می‌تواند زمان انتظار فعالان اقتصادی برای دریافت مطالبات مالیاتی را کاهش دهد و بخشی از منابع مالی بنگاه‌ها را سریع‌تر به چرخه تولید و فعالیت اقتصادی بازگرداند.

با توجه به رشد استرداد مالیات در ماه‌های نخست سال و کاهش زمان بازپرداخت به حدود دو ماه، مرحله بعدی این برنامه به چگونگی اجرای هدف کمتر از ۱۰ روز، دامنه شمول مؤدیان و میزان تحقق عملی این زمان‌بندی وابسته است.