ظهر امروز در پی وزش باد شدید، داربست‌های فلزی نصب‌شده در نمای پاساژ امت تبریز سقوط کردند که این حادثه علاوه بر خسارت به چند دستگاه خودرو، موجب مصدومیت سطحی یکی از شهروندان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تبریز با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی سقوط داربست‌های فلزی، یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد و چند دستگاه خودروی سواری بر اثر برخورد میله‌های فلزی دچار خسارت شدند.

رضا جان‌فشان نوبری با اشاره به مصدومیت یکی از شهروندان در این حادثه افزود: فرد مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه، برای ادامه روند درمان در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفت.

همچنین در حادثه دیگری فروریختن دیوار در یکی از محلات تبریزی به خودروهای پارک شده در این مکان خسارت زد.

کارشناسان اداره کل هواشناسی استان اعلام کردند: در ساعات آینده وزش باد نسبتاً شدید و خیزش یا نفوذ گردوخاک همراه با بارش باران و در برخی مناطق برف رخ خواهد داد.