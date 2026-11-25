معاون امور گمرکی حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر رشد بیش‌از ۱۰۰ درصدی صادرات میگو از گمرک‌های استان خبر داد و گفت: در ۷ ماه امسال بیش‌از ۷ هزار تن میگو از این گمرک‌ها به خارج از کشور صادر شده است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، علی اسماعیل‌پور از افزایش صادرات میگوی استان در ۷ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۷ هزار و ۳۶۰ تن میگو به ارزش ۲۴ میلیون دلار به کشور روسیه صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، از نظر وزنی ۱۰۱ درصد و از نظر ارزشی ۳۹ درصد رشد داشته است.

وی همچنین از چابک‌سازی حوزه معاونت صادرات و ترانزیت خبر داد و یادآور شد: از ۹ هزار و ۹۴۴ اظهارنامه صادراتی تنظیم‌شده در گمرک بوشهر در سال گذشته، تنها ۵ اظهارنامه در جریان باقی مانده است.

معاون امور گمرکی حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر افزود: پرونده ثبت نظریه‌های کارگروه مشتقات نفتی که سال‌ها معطل مانده بود، اکنون بدون مشکل و تقریباً به صفر رسیده و نمونه‌های شاهد مشتقات نفتی نیز در مکانی مناسب در بندر نگهداری می‌شود.

وی با اشاره به تأمین بنزین و گازوئیل استان از لاوان و بندرعباس گفت: کارکنان گمرک به‌صورت شبانه‌روزی برای حمل کالای مصرفی مردم جزیره خارگ و تأمین سوخت مردم استان خدمت‌رسانی کردند.

اسماعیل‌پور بیان کرد: با اصلاح ساختار امور بندری و هماهنگی با بخش فنی، امروز همه اظهارنامه‌های خروجی، چه در حوزه صادرات و چه در حوزه ترانزیت، دارای «توضیح درب خروج» هستند و عوارض صادراتی نیز در کد مربوط به خود اخذ می‌شود.

وی از اجرای ارزیابی در محل مزارع گوجه‌فرنگی و سپس سیمان برای نخستین‌بار خبر داد و گفت: با پیگیری‌های در دست اقدام و موافقت ناظر گمرکات استان، این طرح را در حوزه میگو به‌عنوان محصول مزیت‌دار استان نیز اجرایی خواهیم کرد.

معاون امور گمرکی حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر با اشاره به تحول در ترانزیت خارجی مبدأ و مقصد و رشد فعالیت گمرک دیر، افزود: گمرک بندر دیر تنها گمرک استان بوشهر است که بازدیدکننده خارجی دارد و در دیدار‌های مقام‌های قطر و جمهوری اسلامی ایران، تجهیز این گمرک به‌عنوان پایانه صادرات محصولات کشاورزی به قطر همواره مطرح بوده است.