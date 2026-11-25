به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیمه ناصریان در حاشیه اختتامیه سومین جشنواره مد و طراحی لباس نوردخت شهرستان پردیس گفت: این جشنواره امسال هم‌زمان با هفته بسیج در سطح ۱۵ شهرستان استان تهران برگزار شد و بیش از ۶۵۰ اثر فاخر از طراحان و تولیدکنندگان پوشاک ایرانی‌اسلامی در آن به نمایش درآمد.

وی افزود: بیش از دو هزار طرح لباس نیز در این رویداد ارائه شده است تا بانوان با نقش‌آفرینی در عرصه طراحی و تولید پوشش، در بازآفرینی و ترویج هویت اسلامی و ایرانی مشارکت کنند.

ناصریان با تأکید بر اینکه توجه به پوشش ایرانی‌اسلامی بخشی از مقاومت فرهنگی است، اظهار داشت: بانوان می‌توانند با خلاقیت و توانمندی خود، در مسیر اعتلای فرهنگ اسلامی نقش مؤثری ایفا کنند.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران همچنین به برگزاری برنامه‌های مختلف ویژه بانوان در هفته بسیج اشاره کرد و گفت: از جمله این برنامه‌ها، تجلیل از بانوان ایثارگر و فعال در ستاد‌های پشتیبانی جنگ اخیر بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نفرات برتر استانی جشنواره نوردخت برای حضور در جشنواره کشوری «ایران‌دوخت» معرفی می‌شوند تا زمینه نقش‌آفرینی مؤثرتر آنان در سطح ملی فراهم شود.