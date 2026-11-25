رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به حرفه‌ای‌تر شدن هکر‌ها و استفاده آنها از فناوری هوش مصنوعی، از برنامه‌ریزی برای تقویت توان دفاع سایبری کشور با همکاری بخش دولتی و خصوصی در دومین رویداد ملی پایش امنیت سایبری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر حجت، رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری، در نخستین نشست کمیته راهبری دومین رویداد ملی پایش امنیت سایبری، با اشاره به افزایش پیچیدگی حملات سایبری گفت: توسعه فناوری‌های جدید، به‌ویژه هوش مصنوعی، شیوه حملات و میزان اثرگذاری هکر‌ها را در فضای مجازی تغییر داده و مقابله با تهدیدات سایبری را دشوارتر کرده است.

وی با اشاره به دستاورد‌های نخستین دوره رزمایش امنیت سایبری افزود: برگزاری این رزمایش موجب شد برخی سازمان‌های حیاتی کشور با شناسایی آسیب‌پذیری‌ها و نقاط ضعف خود، اقدامات اصلاحی را در دستور کار قرار دهند.

رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری تأکید کرد: دومین دوره این رزمایش باید با رویکردی متفاوت و عمیق‌تر برگزار شود و تجربه سازمان‌هایی که توانسته‌اند با طراحی معماری مناسب در برابر حملات سایبری مقاومت کنند، در اختیار سایر مجموعه‌ها قرار گیرد.

حجت همچنین بر ضرورت شناسایی و پیشگیری از تهدیدات پیش از وقوع حملات تأکید کرد و گفت: در بسیاری از موارد، حملات سایبری پس از وقوع حادثه شناسایی می‌شوند؛ در حالی که باید با تشخیص به‌موقع تهدیدات، از وارد شدن آسیب به زیرساخت‌ها جلوگیری کرد.

وی با اشاره به ضرورت مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی در ارتقای امنیت سایبری کشور گفت: شرکت‌های فعال این حوزه می‌توانند با ارائه تجربه‌ها، محصولات بومی و راهکار‌های نوآورانه، نقش مؤثری در تقویت توان دفاع سایبری سازمان‌ها ایفا کنند.

رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری همچنین از ظرفیت شرکت‌های داخلی در توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی برای پایش مستمر امنیت سایبری و تولید محصولات بومی به‌عنوان فرصت‌هایی برای ارتقای توان دفاعی کشور نام برد.

به گفته وی، استفاده از دستاورد‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های داخلی در دومین دوره رزمایش ملی پایش امنیت سایبری، با هدف تقویت دفاع سایبری کشور و ارتقای سطح امنیت سازمان‌ها دنبال می‌شود.