به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود محمودی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به محدودیت‌های تأمین انرژی کشور در زمستان پیش رو به دلیل شرایط جنگی تحمیل‌شده و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی، عبور از این شرایط را نیازمند همدلی و همراهی همه بخش‌ها و مشترکان دانست و گفت: بخش عمده برق کشور در نیروگاه‌های حرارتی و با استفاده از گاز طبیعی تولید می‌شود؛ بنابراین مدیریت مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، مستقیماً به تأمین سوخت نیروگاه‌ها و پایداری تولید برق کمک می‌کند.

وی افزود: صرفه‌جویی در مصرف گاز، به‌ویژه در روز‌های سرد سال، امکان تخصیص سوخت بیشتر به نیروگاه‌ها را فراهم می‌کند و مدیریت مصرف برق به کاهش فشار بر شبکه و استمرار خدمات‌رسانی کمک خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، تنظیم دمای وسایل گرمایشی، جلوگیری از گرم کردن فضا‌های بلااستفاده و پرهیز از مصرف غیرضروری گاز و برق را اقداماتی ساده، اما مؤثر برای کمک به عبور از شرایط زمستانی بیان کرد و گفت: مدیریت مصرف انرژی، نیازمند مشارکت و مسئولیت‌پذیری همه بخش‌هاست و همراهی صنایع، دستگاه‌های اجرایی، بخش تجاری و مشترکان خانگی می‌تواند نقش مؤثری در حفظ پایداری تأمین انرژی ایفا کند.

محمودی تاکید کرد: در شرایطی که تأمین سوخت نیروگاه‌ها با محدودیت‌هایی مواجه است، مدیریت مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به معنای کمک مستقیم به تولید برق کشور است. برای عبور از زمستان پیش‌رو، بیش از هر زمان دیگری به همدلی و همراهی مردم نیاز داریم. قرار همدلی ما، مدیریت مصرف گاز و برق برای حفظ پایداری انرژی و روشن ماندن چراغ خانه‌ها و چرخ تولید کشور است.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی در اولویت مدیریت مصرف برق هستند، گفت: ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف پیشگام باشند و رعایت الگو‌های ابلاغی مصرف انرژی در این بخش با نظارت مستمر دنبال شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، همراهی با برنامه‌های مدیریت مصرف را در همه بخش‌ها ضروری توصیف کرد و افزود: صنعت برق خود را ملزم به رعایت این سیاست می‌داند و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی، بخش تجاری، صنایع و مشترکان خانگی نیز در اجرای آن مسئولانه عمل کنند.

محمودی گفت: در کنار فرهنگ‌سازی و دعوت به همراهی عمومی، با مشترکان پرمصرفی که ضوابط و الگو‌های تعیین‌شده را رعایت نمی‌کنند، مطابق مقررات و بدون اغماض برخورد می‌شود.