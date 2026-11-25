به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با هدف بررسی عملکرد و برنامه دستگاه‌های اجرایی در زمینه بهبود بهره‌وری و خودکفایی پایدار در محصولات اساسی کشاورزی و با حضور مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.

در این نشست، موضوع استقرار مناطق ویژه (قطب‌های) تولید محصولات اساسی در دشت‌های حاصلخیز و مستعد با هدف افزایش تراکم کشت و بهره‌وری، جهش تولید محصولات اساسی در دیم‌زار‌ها و عرصه‌های ملی با محوریت کشاورزی حفاظتی و رعایت ملاحظات مربوط به جلوگیری از زمین‌خواری و همچنین رفع خلأ عملکرد تولید محصولات اساسی با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های فنی و مهندسی مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، موضوع استقرار مناطق ویژه خودکفایی برای تولید محصولات اساسی و راهبردی در اراضی درجه یک و دو کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس بند (الف) ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مقرر شده است تا پایان اجرای این برنامه، در زمین‌های حاصلخیز و مستعد تولید محصولات راهبردی از جمله گندم، جو، برنج، دانه‌های روغنی و حبوبات، با پیش‌بینی مشوق‌های لازم برای کشاورزان کشت شود و از کشت محصولات غیرراهبردی جلوگیری شود.

همچنین مطابق احکام برنامه هفتم، وزارت جهاد کشاورزی مکلف به ایجاد مناطق ویژه کشاورزی یا همان قطب‌های تولید شده است تا با تجمیع ظرفیت‌های تولید، مشکلات کشاورزان در زمینه تأمین نهاده، کود، سم و بذر باکیفیت و همچنین فروش محصول و مواجهه با واسطه‌ها و دلالان برطرف شود. با این حال، با گذشت حدود دو سال و نیم از اجرای برنامه هفتم، هنوز عملکرد مشخصی در زمینه ایجاد این مناطق از سوی وزارت جهاد کشاورزی ارائه نشده و حتی متولی مشخصی در ساختار این وزارتخانه برای اجرای این تکلیف قانونی تعیین نشده است.

از این رو، در این نشست بر ضرورت تعیین متولی واحد و مشخص در وزارت جهاد کشاورزی برای راهبری و اجرای طرح قطب‌های تولید محصولات راهبردی در چارچوب الگوی کشت تأکید شد. همچنین مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی برنامه خود را درباره تعداد مناطق ویژه‌ای که قصد ایجاد آنها را دارد، موقعیت جغرافیایی این مناطق، محصولات اختصاص‌یافته و نحوه مدیریت دانش‌بنیان و بهره‌ور آنها تدوین و اطلاعات مربوطه را برای بررسی و نظارت در اختیار کمیسیون اصل نود قرار دهد.

بخش دیگری از این نشست به بررسی طرح جهش تولید در دیم‌زار‌ها اختصاص داشت؛ طرحی که با توجه به وجود حدود ۶ میلیون هکتار اراضی دیم در کشور، از اهمیت ویژه‌ای در تأمین امنیت غذایی و افزایش تولید محصولات اساسی برخوردار است و بر استمرار و تقویت اجرای آن تأکید شده است. در این بخش، با وجود اشاره به دستاورد‌های سال‌های گذشته، پایین بودن بهره‌وری به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اجرای این طرح مطرح شد.

این در حالی است که کشور طی دو دهه گذشته حدود ۴۵۰ هزار دانش‌آموخته رشته‌های کشاورزی تربیت کرده و در حال حاضر نیز حدود ۱۰ هزار عضو هیئت علمی در دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) فعالیت دارند؛ ظرفیتی که می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و ارتقای تولید محصولات اساسی ایفا کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود ظرفیت‌های علمی و انسانی موجود، هنوز تا دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم فاصله وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که بر اساس اهداف این برنامه، باید ۴۰ درصد نیاز کشور به دانه‌های روغنی از طریق تولید داخلی تأمین شود، اما این میزان در حال حاضر حدود ۱۰ درصد است.

همچنین در حوزه تولید برنج، گندم و حبوبات، هدف‌گذاری برنامه هفتم دستیابی به خودکفایی ۹۰ درصدی است که اگرچه در برخی محصولات از جمله گندم پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما در تولید برنج و حبوبات همچنان نیازمند افزایش بهره‌وری و عملکرد در واحد سطح هستیم. به‌عنوان نمونه، ظرفیت تولید گندم در اراضی دیم با استفاده از دانش فنی و روش‌های نوین کشاورزی می‌تواند به حدود چهار تن در هکتار برسد، در حالی که عملکرد فعلی در بسیاری از این اراضی حدود یک تا ۱.۲ تن در هکتار است.

بر همین اساس، در این نشست بر ضرورت بازطراحی نظام اجرایی مرحله دوم طرح جهش تولید در دیم‌زار‌ها با محوریت استفاده از ظرفیت دانش‌آموختگان کشاورزی تأکید شد. بر اساس الگوی پیشنهادی مطرح‌شده، زمینه استقرار فارغ‌التحصیلان کشاورزی در روستا‌ها و حضور مستقیم آنها در کنار کشاورزان فراهم شود تا این افراد با بهره‌گیری از دانش تخصصی و توانمندی‌های عملی خود، راهکار‌های علمی و فنی لازم برای افزایش عملکرد اراضی دیم را ارائه کنند.

در این الگو، وزارت جهاد کشاورزی نقش تسهیل‌گر و هماهنگ‌کننده میان کشاورزان و دانش‌آموختگان را برعهده خواهد داشت و فارغ‌التحصیلان نیز با ارائه طرح‌های عملیاتی برای افزایش تولید، در ارتقای بهره‌وری اراضی مشارکت می‌کنند. همچنین پیشنهاد شد بخشی از ارزش تولید مازاد حاصل از اجرای طرح‌های افزایش عملکرد، به‌عنوان مشوق و حق‌الزحمه به دانش‌آموختگان مشارکت‌کننده اختصاص یابد؛ به‌گونه‌ای که سهم آنها از افزایش تولید، مبنای پرداخت قرار گیرد.

این سازوکار می‌تواند ضمن ایجاد فرصت اشتغال و درآمد برای دانش‌آموختگان کشاورزی، بدون تحمیل بار مالی جدید به دولت و استخدام نیروی انسانی در ساختار اداری، زمینه افزایش تولید محصولات اساسی و ارتقای بهره‌وری در دیم‌زار‌ها را فراهم کند.

در ادامه، موضوع استفاده از ظرفیت اراضی مرتعی مستعد برای افزایش تولید محصولات اساسی نیز مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، علاوه بر حدود ۶ میلیون هکتار اراضی دیم کشور، امکان بهره‌گیری از اراضی مرتعی مستعد نیز با رعایت الگوی کشت و ضوابط کشاورزی پایدار وجود دارد؛ مشروط بر اینکه اجرای این برنامه به تخریب منابع طبیعی، فرسایش خاک و زمین‌خواری منجر نشود. در این زمینه تأکید شد که اراضی ملی و مرتعی به دلیل برخورداری از ماهیت انفال، نباید به صورت مالکیت به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شوند، بلکه می‌توان در چارچوب قوانین و از طریق سازوکار‌هایی مانند اجاره بلندمدت یا اعطای حق بهره‌برداری، امکان استفاده ضابطه‌مند از این اراضی را فراهم کرد.

همچنین به ظرفیت‌های قانونی موجود در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ برای بهره‌برداری از این اراضی اشاره شد و بر ضرورت توجه جدی‌تر وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع تأکید شد.

یکی دیگر از محور‌های مهم این نشست، بررسی چگونگی استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، اعضای هیئت علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان در رفع خلأ‌های تحقیقاتی و افزایش بهره‌وری تولید محصولات اساسی کشاورزی بود. در این بخش، یکی از چالش‌های موجود، نبود سازوکار مؤثر برای ارتباط دادن ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها با نیاز‌های واقعی عرصه تولید محصولات کشاورزی عنوان شد. بر این اساس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) باید به جای تمرکز بر انجام مستقیم فعالیت‌های پژوهشی و توسعه ساختار اداری و جذب اعضای هیئت علمی، نقش تنظیم‌گر و هدایت‌کننده تحقیقات بخش کشاورزی را برعهده بگیرد.

در این الگو، سازمان تات باید با شناسایی نیاز‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی بخش کشاورزی، مشخص کند که دانشگاه‌ها، اعضای هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و شرکت‌های دانش‌بنیان چه مأموریت‌هایی را برای رفع نیاز‌های این بخش دنبال کنند. همچنین تأمین اعتبار و حمایت مالی از طرح‌های پژوهشی باید به‌گونه‌ای انجام شود که منابع مورد نیاز به تدریج و متناسب با پیشرفت پروژه‌ها در اختیار مجریان قرار گیرد و نتیجه تحقیقات نیز به تولید محصولات مورد نیاز بخش کشاورزی از جمله بذر‌های باکیفیت و ماشین‌آلات متناسب با شرایط اراضی منجر شود.

در این رویکرد، به جای توسعه فعالیت‌های پژوهشی در ساختار داخلی دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت دانشگاه‌ها و جوانان تحصیل‌کرده در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به کار گرفته می‌شود تا با ایجاد تقاضای واقعی برای پژوهش‌های کاربردی، زمینه امیدآفرینی، اشتغال و مشارکت مؤثر آنان در حل مسائل بخش کشاورزی فراهم شود. در همین راستا، بر ضرورت طراحی سازوکاری برای استفاده حداکثری از ظرفیت حدود ۱۰ هزار عضو هیئت علمی و ۴۵۰ هزار دانش‌آموخته کشاورزی در دو دهه اخیر تأکید شد تا این توان علمی و تخصصی در خدمت تحقق اهداف برنامه هفتم، جهش تولید و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی قرار گیرد.