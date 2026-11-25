ساخت شهرک صنفی ایران در سمنان و در زمینی به وسعت ۲۶ هکتار آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این شهرک محل استقرار ۹۸۱ واحد صنفی با رویکرد مشاغل مزاحم است و با سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد تومان در مدت ۳۶ ماه ساخته می‌شود.

ساخت شهرک صنوف سمنان با هدف ساماندهی مشاغل شهری و ایجاد قطب جدید اقتصادی و خدماتی انجام می شود.

سید محمد حسینی طباطبایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از تخصیص زمین این طرح با شرایط تسهیلاتی مطلوب برای رونق صنوف خبر داد.

قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران هم با اشاره به مشارکت مناسب صنوف و همراهی مردم و کسبه در شرایط جنگ تحمیلی، اجرای چنین طرح‌هایی را برای کشور مطلوب ارزیابی کرد.

رئیس اصناف ایران در مراسم آغاز ساخت این مرکز گفت : هدف اصناف این است که بازار را طوری تنظیم کنیم که مردم با کمبود کالا مواجه نشوند.

وی با بیان اینکه در زمان جنگ هستیم و با اینکه کمبود نداریم ولی گرانی وجود دارد گفت : کالا به اندازه کافی وارد کشور می شود و در این زمینه مشکلی نداریم .

سرمایه‌گذاری برای آینده اقتصادی سمنان، ایجاد قطب جدید اقتصادی، خدماتی و اجتماعی، بهره‌گیری از برق خورشیدی، احداث تصفیه‌خانه آب، مدیریت مصرف حامل‌های انرژی و شفافیت اداری، مالی و قانونی از جمله اهداف اجرای این طرح عنوان شد

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و اصناف استان سمنان نیز با حضور رئیس اتاق اصناف ایران برگزار شد.

استاندار سمنان در این جلسه با بیان اینکه اصناف از ارکان مهم اقتصاد و توسعه کشور هستند، گفت: هیچ تصمیم اقتصادی بدون مشارکت و بررسی دیدگاه اصناف اتخاذ نمی‌شود.

محمدجواد کولیوند افزود: اصناف محرم دولت هستند و باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه تنظیم بازار، تولید، کشاورزی و خدمات، نقش داشته باشند.

وی با اشاره به ابلاغ تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و اصناف و برگزاری نخستین نشست این شورا در استان سمنان بیان کرد: عضویت اتاق اصناف در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز ابلاغ شده است و این موضوع زمینه مشارکت بیشتر نمایندگان اصناف در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مسائل اقتصادی را فراهم می‌کند.

کولیوند با اشاره به محدودیت‌های تامین انرژی در کشور گفت: در حوزه برق و گاز با مشکلاتی روبه‌رو هستیم و با توجه به شرایط تامین گاز، بخشی از ظرفیت موجود باید به نیروگاه‌های تولید برق اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه عبور از شرایط پیش‌رو به همراهی همه بخش‌های اقتصادی نیاز دارد، افزود: اصناف باید در کنار دولت باشند تا بتوانیم ماه‌های آینده را با مدیریت شرایط و همکاری متقابل پشت سر بگذاریم.

کولیوند با اشاره به فشار‌های اقتصادی و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه کشور تصریح کرد: دولت و مجموعه مدیران استان در کنار اصناف هستند و انتظار می‌رود فعالان این بخش نیز با مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای راهکار‌های مشترک، برای عبور از مشکلات پیش‌رو همکاری کنند.

استاندار سمنان با تبریک هفته بسیج، از نقش اصناف در همراهی با انقلاب اسلامی و پشتیبانی از کشور در مقاطع مختلف یاد کرد و گفت: اصناف در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی پای کار کشور ایستادند و همچنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کنند.

تسهیلات بانکی مناسب، مسائل مالیاتی، نقدینگی، بیمه تأمین اجتماعی، ایجاد شهرک‌های صنفی در همه شهرستان‌ها، حمایت از کسبه خرده‌فروش و تجمیع بازرسی‌های نظارتی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، با تأکید بر قانونمندی گفت: پیگیری حق عضویت‌ها، صدور پروانه کسب، آموزش مناسب، حمایت از خرده‌فروشان و اجرای شهرک‌های صنفی در برنامه هفتم توسعه، در دست بررسی و پیگیری برای حل مشکلات است.

وی همچنین خواستار تشکیل ستاد رفع موانع اصناف در استان‌ها برای بررسی و پیگیری مشکلات صنوف و ارسال موضوعات به ستاد مرکزی در تهران شد و از آمادگی اتاق اصناف ایران برای همکاری در زمینه صادرات استانی خبر داد.

استان سمنان دارای ۲۶ اتحادیه فعال صنفی است.