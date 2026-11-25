خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به گزارش

طلافروش ربوده‌شده در شهرستان آق‌قلا پس از ۱۰ روز اسارت، با ورود دادستان و میانجی‌گری بزرگان و ریش‌سفیدان منطقه آزاد شد .

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آق‌قلا، با اعلام این خبر گفت: آدم رباها در ازای آزادی این جوان طلافروش، ده کیلوگرم طلا خواسته بودند .

فرزاد عسکری افزود: با کمک پلیس و نشست با حضور بزرگان، معتمدان و ریش‌سفیدان منطقه برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز موضوع، تلاش شد و در نهایت این گروگان آزاد و به آغوش خانواده بازگشت .

عسکری گفت: آدم رباها پنج نفرند که هم اکنون در بازداشت هستند و پرونده در دادسرای این شهرستان در مرحله رسیدگی است .