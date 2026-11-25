پایان گروگانگیری طلافروش آق قلایی با آزادی گروگان
گروگانگیری ۱۰ روزه طلافروش آق قلایی با دستگیری پنج آدمربا پایان یافت.
به گزارشخبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ طلافروش ربودهشده در شهرستان آققلا پس از ۱۰ روز اسارت، با ورود دادستان و میانجیگری بزرگان و ریشسفیدان منطقه آزاد شد . دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آققلا، با اعلام این خبر گفت: آدم رباها در ازای آزادی این جوان طلافروش، ده کیلوگرم طلا خواسته بودند . فرزاد عسکری افزود: با کمک پلیس و نشست با حضور بزرگان، معتمدان و ریشسفیدان منطقه برای حلوفصل مسالمتآمیز موضوع، تلاش شد و در نهایت این گروگان آزاد و به آغوش خانواده بازگشت . عسکری گفت: آدم رباها پنج نفرند که هم اکنون در بازداشت هستند و پرونده در دادسرای این شهرستان در مرحله رسیدگی است .